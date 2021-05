2 F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 trên chuyến bay VJ133 không đến BR-VT

Chiều 2/5, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thông tin về tình hình diễn biến COVID-19 trên địa bàn tỉnh và công tác truy vết các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh mắc COVID-19.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh.

Theo đó, thông tin ban đầu từ danh sách chuyến bay của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, 2 trường hợp F1 có địa chỉ tại Công ty Tùng Bá (TP. Vũng Tàu) đi cùng chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh lúc 10h15 phút ngày 27/4 với bệnh nhân 2910 (quê Hà Nam, tạm trú đường Phạm Đăng Giảng, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, qua truy vết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp Công an tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu cùng các tỉnh, thành lân cận thì kết quả xác định 2 trường hợp kể trên đang lưu trú tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh đã truy vết xác định 2 trường hợp này và các trường hợp tiếp xúc gần.

Liên quan đến chuyến bay từ VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4/2021, trên chuyến bay có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chuyến bay này có 1 công dân địa chỉ 5/22 tổ 6, ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Công dân này đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, sau đó trở về địa phương và đã đến Trạm Y tế xã An Ngãi, huyện Long Điền để khai báo và được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định. Đến ngày 30/4, sau khi có thông tin ca bệnh xác định trên chuyến bay VJ3613, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp TTYT huyện Long Điền tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trường hợp này, đã lấy mẫu xét nghiệm virus SAS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Trường hợp này có 2 trường hợp F2 và 3 trường hợp F3 đã được giám sát, hướng dẫn tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Tất cả các trường hợp kể trên đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đều cho kết quả âm tính.

Liên quan đến ca bệnh 2913 là nữ SN 1990 tham dự lễ hội Tiên La tại xã Đoan Hùng và xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) từ 6-12 giờ ngày 25/4, tối 1/5 đã có 1 trường hợp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến khai báo và được chuyển về cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khoẻ. 4 người cùng nhà với trường hợp này đã thực hiện cách ly tại nhà. Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và thực hiện lấy mẫu.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến các thuyền viên Việt Nam trên tàu Đại Dương Sea dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan tiếp nhận, chuyển 12 thuyền viên cách ly, điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Long Điền và 6 thuyền viên còn lại cách ly tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh. Hiện có thêm 5 thuyền viên xét nghiệm dương tính và đã chuyển điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến ngày 2/5, trên địa bàn tỉnh còn 21 bệnh nhân đang điều trị COVID-19; 684 trường hợp đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG