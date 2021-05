Huyện Châu Đức khen thưởng tập thể và cá nhân tham gia chữa cháy

Ngày 18/5, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã trao Giấy khen của UBND huyện cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tham gia cứu nạn, cứu hộ vụ cháy tại cửa hàng camera ở TT. Ngãi Giao.

Ông Lê Thanh Liêm đã biểu dương và ghi nhận tinh thần vì cộng đồng, chủ động, tích cực trong công tác chữa cháy của các tập thể, cá nhân. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, quần chúng nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC; chung tay với lực lượng chức năng xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13/5, tại KP. La Vân (TT. Ngãi Giao), Cửa hàng camera An Thuận Phát bốc cháy. Lực lượng Công an TT. Ngãi Giao cùng người dân và lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã tham gia dập lửa. 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

THÁI BÌNH