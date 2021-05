Giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú, DN, KCN

Ngày 17/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp về công tác kiểm soát các đối tượng nguy cơ nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan.

Du khách quét mã QR khai báo y tế qua app tại Bella Vita Hotel.

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo công tác nắm bắt tình hình, kiểm soát những người đang tạm trú trong các cơ sở lưu trú, làm việc trong các DN, KCN trên địa bàn tỉnh và các đơn vị. Liên quan đến trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 - ông M.S.A (người Malaysia, làm việc tại Công ty TPSK - dự án Hóa dầu Long Sơn), BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh cho biết, ông M.S.A lưu trú tại khách sạn The Wind (98 Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu), đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ông M.S.A hiện đang được theo dõi, điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện Vũng Tàu. Các trường hợp có tiếp xúc với ông A. đã được theo dõi, giám sát cách ly theo quy định. Về trường hợp này, BCĐ Phòng chống COVID-19 đánh giá, Công ty TPSK đã không theo dõi, giám sát chặt chẽ và cách ly người của công ty đến từ vùng dịch. Khách sạn The Wind cũng chưa thực hiện nghiêm việc triển khai khai báo y tế bằng QR-Code, chưa có phương án phòng chống dịch COVID-19 cụ thể tại cơ sở lưu trú, khách sạn. Theo thông tin từ ông Nguyễn Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 2 (TP. Vũng Tàu), UBND phường 2 đã ra quyết định xử phạt khách sạn này 2 triệu đồng do vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú theo Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh yêu cầu thành viên BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh, các sở, ngành cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả các đối tượng có nguy cơ làm xâm nhập, lây lan dịch COVID-19; quản lý chặt đối tượng ở các cơ sở lưu trú, làm việc trong các DN, KCN… Người đứng đầu các cấp ủy chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 bài bản, chặt chẽ; không để sơ hở, bỏ lọt người cần giám sát. Các sở, ngành phụ trách công tác quản lý đối tượng lưu trú, người làm việc trong các DN, KCN cần tăng cường kiểm tra, huy động sự phối hợp của các địa phương tham gia kiểm tra giám sát cơ sở lưu trú, các DN, KCN, bảo đảm các nơi này thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Riêng với các DN nước ngoài, cần có biện pháp nghiêm khắc, buộc DN phải tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài vào làm việc mà không khai báo y tế đầy đủ.

* Ngày 17/5, ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở lưu trú (CSLT) trên toàn tỉnh phải thực hiện “Đăng ký điểm kiểm dịch” thông qua mã QR khai báo y tế và dán mã QR tại khu vực lễ tân để khách dễ dàng quét mã khai báo y tế thông qua các phần mềm ứng dụng app NCOVI, Bluezone. Đồng thời nhắc nhở khách lưu trú cập nhật khai báo y tế để kiểm soát chặt lộ trình đi đến hàng ngày của khách, ngăn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng yêu cầu các CSLT tuân thủ tuyệt đối yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); trang bị đầy đủ thiết bị, vật tư phòng dịch như: máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn; có phương án, quy trình phòng dịch chi tiết; bố trí nhân sự túc trực đo thân nhiệt, hướng dẫn du khách thực hiện yêu cầu 5K, sử dụng phần mềm tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone; hàng ngày phải đánh giá an toàn trên hệ thống phần mềm safe.tourism.com.vn.

MINH THIÊN