Một cửa hàng bán camera cháy rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Khoảng 22 giờ ngày 13/5, tại KP La Vân, TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức xảy ra vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Một số người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, khi phát hiện có lửa và khói bốc lên từ Cửa hàng camera An Thuận Phát, người dân đã chạy đến hỗ trợ đưa một số tài sản ra ngoài, kéo nước dập lửa. Khi ngọn lửa bốc lên đỏ rực, người dân dùng vật cứng phá cửa để chữa cháy.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an TT.Ngãi Giao đã có mặt, cùng thành viên Đội SOS Suối Nghệ tham gia dập lửa, nhưng do vòi nước của nhà dân yếu nên không thể khống chế.

Người dân tham gia chữa cháy.

Để đám cháy không lan qua các nhà lân cận, lực lượng công an thị trấn đã bắc thang leo lên căn nhà bên cạnh để tiếp tục xịt nước từ trên mái vào sâu phía sau căn nhà đồng thời khống chế cháy lan hai căn nhà sát vách. Công ty CP XD & PT Đô thị Châu Đức điều 1 xe bồn chứa nước đến hỗ trợ phun nước áp lực mạnh hơn.

Thượng úy Phạm Tấn Tài, Công an TT. Ngãi Giao được người dân hỗ trợ nước uống sau khi leo lên nóc nhà dập lửa.

Vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau khi hơn 10 cán bộ, chiến sĩ cảnh sáct PCCC và 2 xe chữa có mặt ở hiện trường chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo anh Lê Duy An, chủ Cửa hàng Camera An Thuận Phát, có thể nguyên nhân gây cháy là do chập điện, cửa hàng không có người ngủ lại.

Toàn bộ thiết bị và tài sản trong cửa hàng ước hơn 300 triệu đồng đã bị thiệu rụi. Tiệm Spa sát vách hiện trường vụ cháy cũng thiệt hại nhiều dụng cụ có giá trị.

