Triển khai nhiều giải pháp ứng phó với tình trạng nhập cảnh trái phép

BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo về việc tăng cường rà soát, theo dõi, quản lý, giám sát địa bàn dân cư, để kịp thời phát hiện và xử lý người nhập cảnh trái phép.

Tại công văn này, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức, TX.Phú Mỹ khẩn trương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khai thác lịch trình đi lại và tiếp xúc của một nam thanh niên người Hải Phòng nhập cảnh trái phép vàoViệt Nam từ Campuchia (ngày 2/4). Người này bị phát hiện bởi BCĐ Phòng, chống COVID-19 xã Láng Lớn, huyện Châu Đức và đã được cách ly tập trung sau đó. BCĐ Phòng chống, dịch bệnh COVID -19 tỉnh đề nghị tổ chức khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với nam thanh niên nói trên.

BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt các tổ, đội giám sát cộng đồng; giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, rà soát các đối tượng lưu trú; không để sót, lọt các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bộ CHQS tỉnh khẩn trương chỉ đạo lực lượng quân sự các địa phương bảo đảm tổ chức an ninh trật tự, an toàn xã hội; sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống. Công an tỉnh phối hợp với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức, TX.Phú Mỹ triển khai khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với nam thanh niên nói trên, đồng thời khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm hành vi nhập cảnh trái phép của người này.

NHÃ UYÊN