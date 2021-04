Trao giải "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020-2021 dành cho giáo viên, học sinh THCS và THPT đã được phát động từ tháng 1/2021 và kéo dài đến tháng 2/2021 theo hình thức thi trực tuyến tại tất cả các địa phương triển khai chương trình.

Sau gần 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 2,122 triệu bài dự thi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn 30 giáo viên THPT và 23 giáo viên THCS có bài thi xuất sắc để bước vào thi tiếp vòng 2, với nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy; 32 học sinh THPT và 26 học sinh THCS được chọn tham gia thi tiếp vòng 2 với hình thức thi trực tuyến từ ngày 21/12/2020 đến ngày 6/2/2021.

Ngày 10/4, lễ trao giải Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020-2021 đã được tổ chức nhằm vinh danh cho những giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc nhất.

Theo đó, cấp THCS được trao 10 giải Nhất, 16 giải Nhì, 160 giải Ba, 800 giải Khuyến khích dành cho học sinh; 7 giải Nhất, 16 giải Nhì, 60 giải Ba và 160 giải Khuyến khích dành cho giáo viên; cấp THPT có 12 giải Nhất, 20 giải Nhì, 200 giải Ba và 1.000 giải Khuyến khích cho học sinh; 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì, 80 giải Ba và 200 giải Khuyến khích dành cho giáo viên.

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông do Bộ GD-ĐT, Ủy ban ATGT quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức.

PHAN TRANG