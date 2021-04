Đến tận nhà khám bệnh cho người nghèo

Ngày 11/4, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Bệnh viện Vũng Tàu, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí tại nhà 5 hộ gia đình với 9 người bệnh trên địa bàn huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Đây là các trường hợp đã được giới thiệu trong chuyên mục “Kết nối yêu thương” trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu khám bệnh cho anh Đỗ Văn Ngà (xã An Ngãi, huyện Long Điền) bị tai nạn giao thông, mất 1 chân, liệt nửa người.

Các hộ gia đình được thăm khám, tư vấn sức khỏe lần này là những người mắc bệnh nặng, hiểm nghèo như: suy thận, suy tim, bại liệt do tai nạn giao thông, động kinh, viêm túi mật... nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện khám bệnh và điều trị thường xuyên. Do đó các bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu và Hội Thầy thuốc trẻ đã khám bệnh, tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện thể dục, kê đơn và phát thuốc bổ, thuốc điều trị cho từng người trong gia đình.

Đây là lần thứ 6, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện Bà Rịa và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức đoàn đến tận nhà khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn .

Tính đến thời điểm hiện nay, sau 4 tháng tổ chức, đã có 35 hộ gia đình với gần 70 bệnh nhân được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Tin, ảnh: QUANG VŨ