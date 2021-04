Không thay đổi SGK lớp 1 trong năm học mới

Theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi, căn cứ lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2021-2022 sẽ có sự thay đổi. Vậy, năm học tới đây, bộ SGK lớp 1 nào sẽ được sử dụng để giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh? Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT để làm rõ hơn về vấn đề này.

•Phóng viên: Được biết, căn cứ để lựa chọn bộ SGK lớp 1 sử dụng cho năm học 2020-2021 và năm học tới đây có sự thay đổi. Bà có thể nói rõ hơn về điều này?

- Bà Trần Thị Ngọc Châu: Trước khi Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực, việc lựa chọn SGK được thực hiện theo Nghị quyết 88 của Quốc hội. Theo đó, “cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của GV, HS và cha mẹ HS”. Sau ngày 1/7/2020, Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực thi hành, việc lựa chọn SGK được thực hiện theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, cho phép UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Như vậy, năm học 2020-2021 và 2021-2022, do đứng giữa “ranh giới” của sự thay đổi nên căn cứ để lựa chọn SGK lớp 1 cũng khác nhau.

•Cụ thể là SGK lớp 1 sử dụng trong năm học 2021-2022 của BR-VT tới đây có gì thay đổi không, thưa bà?

- Năm học 2020-2021 này, các cơ sở giáo dục đã lựa chọn 1 bộ SGK lớp 1 sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Việc lựa chọn sách đã được triển khai một cách bài bản, trách nhiệm, nên bộ SGK lớp 1 hiện đang sử dụng được nhận định là phù hợp nhất với các tiêu chí lựa chọn SGK do UBND tỉnh ban hành. Như vậy, dù căn cứ lựa chọn SGK có sự thay đổi nhưng Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh vẫn giữ nguyên SGK lớp 1 đã được chọn từ năm học 2020-2021 để sử dụng cho năm học 2021-2022 nhằm bảo đảm sự kế thừa và không gây ra xáo trộn trong giảng dạy và học tập.

Một tiết học của HS lớp 1 Trường TH Lê Lợi (TP. Vũng Tàu).

•Bộ SGK lớp 1 có tới 5 bộ sách nhưng từ lớp 2 trở đi, các NXB đã hợp nhất từ 5 bộ còn 2 bộ. Như vậy, vấn đề đặt ra là giữa SGK lớp 1 và các lớp kế tiếp có bảo đảm sự kế thừa và tính liên thông hay không?

- Theo quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022, có 3 bộ SGK lớp 2 và lớp 6 đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, gồm: Bộ sách Cánh Diều (do NXB ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam-VEPIC thực hiện), bộ sách Chân trời sáng tạo và bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (do NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện). Điều này đồng nghĩa với việc từ lớp 2 trở đi sẽ không còn 2 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (NXB Giáo dục Việt Nam) như ở lớp 1. Nguyên nhân là do NXB Giáo dục Việt Nam đã hợp nhất bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Cùng học để phát triển năng lực thành bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; hợp nhất bộ Chân trời sáng tạo và bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục thành bộ SGK Chân trời sáng tạo. Tuy nhiên, với lớp 1, NXB vẫn tái bản đầy đủ 5 bộ sách để phục vụ giảng dạy và học tập.

Mặt khác, SGK lớp 2 dù được hợp nhất nhưng phải bảo đảm sự kế thừa từ bộ SGK lớp 1 và phải cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt cũng như nội dung dạy học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cho nên, dù học theo bộ SGK nào thì giữa các lớp vẫn có sự kết nối với nhau. Và điều đáng mừng là dù chọn lựa ngẫu nhiên nhưng kết quả chọn SGK lớp 2 của Hội đồng chọn SGK cấp tỉnh có nhiều điểm tương đồng so với kết quả chọn SGK lớp 1. Cụ thể, có 2 môn: Toán và Giáo dục thể chất thuộc bộ sách “Cánh diều” của NXB ĐH Sư phạm, các môn học còn lại thuộc các bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ SGK lớp 1 được sử dụng trong năm học 2020-2021 gồm 8 đầu sách: Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Mỹ thuật 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam; Toán 1, Giáo dục thể chất 1 thuộc bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm; Tự nhiên xã hội 1, Âm nhạc 1 thuộc bộ sách Cùng học để phát triển năng lực của NXB Giáo dục Việt Nam; Hoạt động trải nghiệm 1 thuộc bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục của NXB Giáo dục Việt Nam.



•Năm học 2020-2021, ngành đã triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp để hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn có đủ SGK để tới trường. Còn giải pháp của năm học tới là gì?

- Năm học 2020-2021, ngành đã vận động các NXB và mạnh thường quân hỗ trợ các em HS nghèo có đủ SGK để tới trường. Năm học này, theo báo giá của NXB, giá SGK lớp 1 tuy không tăng nhưng vẫn là mức giá khá cao. Cuối năm học này, ngành sẽ triển khai chương trình mới là phát động HS lớp 1 tặng SGK cũ cho thư viện trường để nhà trường trao tặng lại những bộ sách này cho những em HS có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này vừa thể hiện sự sẻ chia, vừa tránh tốn kém, lãng phí.

KHÁNH CHI

