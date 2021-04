Lựa chọn kỹ lưỡng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

ÔNG TRẦN VĂN TUẤN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Có chính sách hỗ trợ HS nghèo về SGK cho năm học mới Căn cứ kết quả lựa chọn SGK của các hội đồng, UBND tỉnh sẽ ban hành danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 thống nhất để sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, giá SGK mới cao hơn so với bộ SGK hiện hành, do đó, ngành GD-ĐT cần đẩy mạnh công tác truyền thông, làm rõ lý do lựa chọn danh mục sách cũng như những ưu điểm của bộ SGK được chọn, đồng thời có chính sách hỗ trợ HS nghèo có SGK cho năm học mới. Sau khi phê duyệt danh mục SGK, UBND sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với các NXB để bảo đảm phân phối SGK đầy đủ, kịp thời với mức gia hợp lý trước khi bắt đầu năm học mới.