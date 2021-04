Những thông điệp lay động lòng người về ATGT

Tại hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” dành cho HS Khối THPT vừa được Thị Đoàn Phú Mỹ tổ chức hôm 18/4 vừa qua, các em HS không chỉ thể hiện sự hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ mà còn chuyển tải kiến thức ấy thành những câu chuyện, tình huống giao thông trên sân khấu.

Tình huống vi phạm giao thông do HS Trường THPT Phú Mỹ tái hiện trong tiểu phẩm.

ĐỪNG ĐỂ PHẢI NÓI CÂU “GIÁ NHƯ”

Hôm đó sinh nhật Trang, nhưng ba mẹ vờ quên sinh nhật em, dù đã chuẩn bị sẵn quà tặng và lên kế hoạch về một bữa tiệc đầy bất ngờ cho cô con gái duy nhất. Vốn được cưng chiều, nên Trang rất ấm ức khi bị “quên” ngày sinh nhật. Đến trường, Trang bị 2 người bạn chọc ghẹo, khiến em càng thêm tủi thân và giận dữ. Trang bị lôi kéo đi uống rượu sau giờ học. Khi ba mẹ tìm thấy con, Trang đã khá say, em nói những lời khó nghe khiến ba mẹ giận, không kiềm chế được, ba Trang “tặng” cô con gái mới lớn 1 cái bạt tai. Trang phớt lờ tất cả, nhảy lên xe cùng nhóm bạn tham gia đua xe. Rồi TNGT thảm khốc xảy ra khi xe của Trang lao vào xe tải. Cái chết của Trang khiến ba mẹ em hối hận khôn nguôi, đồng thời cũng là sự ăn năn của những người bạn Trang khi lôi kéo em nhậu nhẹt, đua xe, gây hậu quả nghiêm trọng. Mẹ Trang gần như phát điên sau cái chết của con, ba Trang và các bạn cũng luôn miệng nói “giá như, giá như”... bởi cái kết nặng nề do sự xốc nổi của tuổi trẻ.

Đó là câu chuyện thấm đẫm nước mắt mà HS trường THPT Phú Mỹ mang đến hội thi qua tiểu phẩm “Đất nước hạnh phúc là đất nước ATGT”. Một câu chuyện buồn, với kết thúc không có hậu và lay động người xem bởi điệp khúc “giá như, giá như...”.

Còn tiểu phẩm “Giao thông văn hóa không rượu, bia” của Trường THPT Hắc Dịch tái hiện lại giấc mơ của ông Thành. Trong cơn say, ông mơ thấy mình chở con gái đi học, gây tai nạn và làm thiệt mạng 1 HS cùng trường của con gái. Đặc biệt, ông Thành không chỉ say xỉn mà còn vô trách nhiệm, không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi nạn nhân thiệt mạng, ông bị bắt giam, con gái ông bị bạn bè xa lánh, hắt hủi khiến cô bé gần như trầm cảm. Rất may, tất cả chỉ là một giấc mơ...

Đào Hương Giang, HS lớp 11A1, Trường THPT Hắc Dịch chia sẻ, sau khi được thông báo về hội thi, em và các bạn đã xây dựng kịch bản, tự tập luyện suốt 2 tuần để lên sân khấu. “Em từng đọc 1 vụ việc có thật về 1 bạn HS thiệt mạng do người va chạm uống rượu bia và không đưa bạn đi cấp cứu. Em muốn chuyển tải thông điệp đến các bậc phụ huynh, hãy cẩn thận hơn vì tính mạng của chính con em mình, vì những hậu quả, di chứng của TNGT để lại rất nặng nề và lâu dài. Vì vậy, chúng em muốn giảm nhẹ hậu quả bằng cách đưa vào giấc mơ, để người ta có cơ hội sửa sai”, Giang nói. Trường THPT Hắc Dịch còn rất khéo léo khi mời Thiếu tá Nguyễn Minh Hải, cán bộ tuyên truyền, xử lý tai nạn, Đội CSGT-trật tự Công an TX.Phú Mỹ lên sân khấu, giải đáp cụ thể những tình huống vi phạm trong tiểu phẩm bị xử phạt như thế nào.

Tương tự, Trường THPT Trần Hưng Đạo đưa ra câu chuyện về những cô cậu HS, tuổi trẻ nông nổi, hiếu thắng, tụ tập đua xe, gây TNGT và khiến một cô bé bán vé số thiệt mạng. Bản án lương tâm ám ảnh người gây tai nạn cho tới tận sau này. Còn Trung tâm GDTX TX.Phú Mỹ tái hiện những tình huống vi phạm ATGT, như: lạng lách, bật đèn pha chiếu vào người đối diện... Những tình huống ấy nhẹ thì khiến người tham gia giao thông bị va quẹt, trầy xước, nặng thì mang thương tật, thậm chí thiệt mạng.

Tại hội thi lần này, 4 đội chơi đã tranh tài ở các phần thi: Chúng tôi là ai, Hiểu biết của chúng tôi và Hoạt động của chúng tôi. Nội dung xoay quanh kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật trong việc bảo đảm trật tự ATGT; hậu quả của TNGT đối với mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội và định hướng phương pháp xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông và trong đời sống hàng ngày.

ĐA DẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Thầy Lê Trần Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Mỹ cho biết, có những thời điểm 3-4 HS của trường bị TNGT/năm, một số trường hợp gãy chân, phải nghỉ học, thậm chí có trường hợp HS thiệt mạng, gây ra sự đau xót cho gia đình, nhà trường, thầy cô và các bạn. Vì vậy, cùng với việc phối hợp với Đội CSGT-trật tự Công an TX.Phú Mỹ làm công tác tuyên truyền, Đoàn trường cũng tổ chức tuyên truyền dưới cờ về văn hóa giao thông; cho HS các lớp ký cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và đi đúng làn đường, phần đường khi tham gia giao thông. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành vi của HS và cả phụ huynh về chấp hành ATGT, làm giảm các vụ TNGT liên quan đến HS của trường. Tiểu phẩm “Đất nước hạnh phúc là đất nước ATGT” sẽ được các em HS diễn lại vào ngày 26/4 tới, để toàn trường cùng xem”, thầy Tuấn nhấn mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hải cho hay, tình trạng HS vi phạm các quy định an toàn khi tham gia giao thông như: lái xe dàn hàng ngang, điều khiển xe trên 50 phân khối khi chưa có bằng lái xe; tụ tập trước cổng sân trường, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn còn khá phổ biến. Chỉ tính riêng từ ngày 15/12/2020 đến nay, đã có 26 vụ TNGT trên địa bàn thị xã, khiến 19 người thiệt mạng, 13 người bị thương. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền tại các trường học, một số trường hợp HS vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã được CSGT mời phụ huynh lên làm việc, gửi thông báo về trường để nhà trường nhắc nhở các em. Thiếu tá Nguyễn Minh Hải nhận định, cần có thêm nhiều hội thi về ATGT để HS các trường có thêm sân chơi và học Luật Giao thông đường bộ nhanh, dễ hiểu từ chính các bạn của mình.

“Sau hội thi lần này, trong tháng 5, chúng tôi tiếp tục tổ chức hội thi “Đội viên, thiếu nhi với ATGT” dành cho HS của 32 Liên Đội TH, THCS trên địa bàn. Qua đó giáo dục các em nâng cao ý thức khi tham gia giao thông”, chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Bí thư Thị Đoàn Phú Mỹ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH