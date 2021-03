Thông tin từ Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh cho biết, dự kiến vào sáng 26/3, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức tiếp nhận, cách ly khoảng 300 công dân Việt Nam từ Canada qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngành y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực sẵn sàng cho công tác tiếp nhận và cách ly.

Khu KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Canada về cách ly tập trung. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO NHÂN, VẬT LỰC

Để chuẩn bị cho công việc nói trên, ngày 24/3, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống dịch tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai cơ sở cách ly y tế tập trung để chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ Canada về cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, dự kiến khoảng 300 công dân Việt Nam từ Canada qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được xe của Quân khu 7 đưa về cách ly tập trung tại KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam.

Chiều 24/3, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Vũ Tá Hải, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS TX.Phú Mỹ cho biết, các phương án chuẩn bị cơ sở vật chất để đón công dân từ Canada về tập trung trong những ngày tới đã sẵn sàng. Theo đó, tại Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX.Phú Mỹ) đã bố trí 5 dãy nhà, 5 tầng gồm 70 phòng ở khu ký túc xá làm khu cách ly. Mỗi phòng sẽ được bố trí khoảng 5 người, yêu cầu phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 2 lần. Công dân thực hiện cách ly tại đây được bảo đảm về nhu yếu phẩm. Đơn vị cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, quân trang, nhân lực... sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

“Khu cách ly có thể tiếp nhận 400 công dân. Mỗi công dân được hưởng mức ăn theo quy định của UBND tỉnh là 80 ngàn đồng/người/ngày. Hiện tại, công tác bố trí khu nhà tiếp đón công dân, tổ chức sẵn sàng giường bệnh, các trang thiết bị cần thiết, nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn, ở…”, Thượng tá Vũ Tá Hải cho biết thêm.

BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN CÁCH LY

Sở Y tế là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn y tế tại cơ sở cách ly tập trung. Sở giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động chuyên môn y tế đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị này chịu trách nhiệm điều phối nhân sự tham gia tại các cơ sở cách ly tập trung khi cần thiết, bảo đảm cơ số trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng, chống dịch; khẩu trang cho người được cách ly và khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, máy đo thân nhiệt hồng ngoại...; Đồng thời thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp với tình hình dịch; cung cấp số điện thoại đường dây nóng để phối hợp với các đơn vị, địa phương, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tham gia thực hiện công tác cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung.

Theo bác sĩ Hà Văn Thanh, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mỗi đợt tiếp nhận công dân về tỉnh cách ly tập trung, ngành đều chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo và phối hợp kịp thời giữa các lực lượng. Ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng y tế, trang phục bảo hộ, trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác tiếp nhận, cách ly số lượng lớn công dân từ nước ngoài trở về. “Trong ngày tiếp nhận (dự kiến là 26/3), tùy thuộc vào số lượng tiếp nhận thực tế, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng nhân viên y tế theo quy định về của Bộ Y tế về công tác cách ly y tế”, bác sĩ Thanh nói.

Về công tác bảo đảm an toàn khu vực cách ly, Công an tỉnh chịu trách nhiệm các phương án ứng phó, bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc tại các khu vực cách ly tập trung của tỉnh; phối hợp với UBND thị xã tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực cách ly, sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhân dân tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh trật tự khu vực cách ly, tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

MINH THIÊN-MAI ANH