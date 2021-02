Khu vui chơi giải trí thưa vắng khách

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh lượng khách sụt giảm mạnh.

Người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tại Đường sách Vũng Tàu.

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi cho trẻ em lượng khách giảm từ 60-70% ngay sau thời điểm cuối tháng 1, khi có thông tin về các ca lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Trong những ngày gần đây, khi các công tác phòng, chống dịch tại BR-VT được nâng lên mức cao hơn, các khu vui chơi giải trí rất thưa thớt khách. Có mặt tại Khu vui chơi Thiên đường giải trí Thỏ Trắng Vũng Tàu (ngã ba đường Thùy Vân và Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), phóng viên ghi nhận chỉ có khoảng 10 người đưa con, em đến để chơi các trò chơi đu ngựa, cầu trượt.

Ông Cao Văn Tân, Giám đốc Khu vui chơi Thiên đường giải trí Thỏ Trắng Vũng Tàu cho hay, thời điểm cận Tết Nguyên đán cùng với diễn biến dịch COVID-19 ở các tỉnh phát sinh các ổ dịch trong cộng đồng trở nên phức tạp nên lượng khách du lịch đến khu vui chơi giảm đến 70%. Trung bình ngày cuối tuần khu vui chơi thu hút hơn 300 lượt khách thì nay chỉ có 70 lượt khách.

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 1m) tại nơi công cộng, ở các gian hàng thuộc Đường sách Vũng Tàu, các cửa ra vào đều được bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo ghi nhận, mấy ngày qua, khu vực này cũng rất vắng khách.

Ông Trương Quang Hòa, Trưởng Ban Quản lý Đường sách TP.Vũng Tàu, cho hay: “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến vui chơi, đọc sách ở Đường sách sụt giảm rất mạnh so với thời điểm trước đây. Ban Quản lý Đường sách TP. Vũng Tàu phối hợp với Thành Đoàn Vũng Tàu bố trí 2 điểm có nhân viên yêu cầu bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang”.

Khán giả đến Rạp chiếu phim Bà Rịa (320, Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa) đều tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Tương tự, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Khu vui chơi Kids City (107/1, Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) cho biết, trước đây, ngày thường Kids City đón khoảng 60 em và phụ huynh đến chơi, cuối tuần lượng khách tăng gấp đôi. Tuy nhiên, thứ Bảy, Chủ nhật tuần qua, chỉ đón khoảng 20 trẻ/ngày. “Tại khu vui chơi tuân thủ khuyến cáo phụ huynh đeo khẩu trang khi cho bé vào chơi và sử dụng nước rửa tay khô sát khuẩn. Nếu có công văn tạm đóng cửa các khu vui chơi, giải trí để phòng dịch thì Khu vui chơi Kids City sẵn sàng chấp hành”- ông Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, các rạp chiếu phim như: Bà Rịa (320, Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa); CGV Lam Sơn Square (09, Lê Lợi), CGV Lapen Center (33A, đường 30/4), Việt Phú cinema (07, Lê Hồng Phong), Lotte Cinema Vũng Tàu (siêu thị Lotte Mart, đường 3/2) lượng khách giảm đáng kể so với thời điểm trước. Thỉnh thoảng, chỉ có rải rác vài nhóm khách nhỏ đến mua vé xem phim. Đại diện rạp Lotte cinema Vũng Tàu cho biết, từ tối 30/1, người đến xem phim vắng hẳn, chỉ còn vài chục khách đến xem phim; rạp Việt Phú Cinema, lượng khách cũng giảm 50% so với thời điểm tuần trước; rạp Bà Rịa cũng chỉ thu hút được 30 khách/ngày, giảm 70%. Ông Lê Văn Sang, Giám đốc Rạp chiếu phim Bà Rịa cho hay: “Lượng khách sụt giảm mạnh do diễn biến mới của dịch COVID-19. Rạp cũng yêu cầu 100% nhân viên và khán giả đến rạp đều đeo khẩu trang và yêu cầu rửa tay sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe; bàn, ghế tại sảnh chờ và khu vực bán vé thường xuyên được vệ sinh bằng dịch cồn sát khuẩn; các khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 được dán ở những khu vực dễ quan sát để người dân có ý thức thực hiện”.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG