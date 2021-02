Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân

Ngày 4/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở LĐTBXH đã thăm và trao quà cho 28 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Tịnh xá Ngọc Tuyền và Tịnh xá Ngọc Hòa (TX.Phú Mỹ).

Ông Phan Minh Hợp, Bí thư Đảng uỷ phường Hắc Dịch thăm và tặng quà cho ông Nguyễn Quang Trung (45 năm tuổi Đảng, ở khu phố 2). Ảnh: MỸ LƯƠNG

Mỗi suất quà trị giá 150 ngàn đồng bao gồm bánh kẹo, sữa đã được trao tận tay các em tại 2 cơ sở bảo trợ xã hội kể trên.

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 970 suất quà, trong đó có 220 suất trị giá 150 ngàn đồng/suất được tặng trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trường khuyết tật và 750 suất trị giá 200 ngàn đồng/suất đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cộng đồng; tổng kinh phí hơn 185 triệu đồng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

• Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa tặng 94 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng chi phí quà tặng 47 triệu đồng, do cán bộ nhân viên hệ thống Ngân hàng BIDV đóng góp.

• Ngày 4/2, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức đã trao 20 phần quà cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng tiền mặt do UBMTTQ Việt Nam huyện vận động nhà hảo tâm đóng góp.

• Cùng ngày, Đoàn công tác Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức đoàn đến tận nhà thăm, trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Xuyên Mộc.

Các trường hợp khó khăn đã được đăng trong chuyên mục Kết nối yêu thương của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm: gia đình ông Nguyễn Văn Đức (khu phố Phước Hòa, TT.Phước Bửu); bà Hoàng Thị Thược (ấp Bình Tiến, xã Bình Châu); em Nguyễn Lý Kỳ Nguyên (ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc); em Nguyễn Văn Hoàng Vân (ấp Trang Hùng, xã Bông Trang); ông Trần Văn Thanh (ấp 2, xã Bưng Riềng); bà Nguyễn Thị Mỹ (xã Xuyên Mộc), huyện Xuyên Mộc.

Dịp này, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao 6 suất quà Tết gồm bánh, kẹo, dầu ăn, đường, bột ngọt… trị giá 500 ngàn đồng/suất do Công ty CP Cấp nước BR-VT tài trợ cho các gia đình trên.

• Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chiều 4/2, Huyện Đoàn Long Điền phối hợp với Công an tỉnh tổ chức buổi trao 30 suất quà cho học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 620 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt do Công an tỉnh ủng hộ.

Dịp này, Huyện Đoàn Long Điền cũng nhận hỗ trợ xuyên suốt đến hết năm học 2020-2021 cho 3 em học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện với mức 500 ngàn đồng/tháng/em.

• Sáng 4/2, phường Hắc Dịch đã phối hợp với các nhà tài trợ trao 70 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn. Mỗi phần quà 500.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền mặt, gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm).

Đây là một trong những hoạt động chăm lo cho người yếu thế trên địa bàn nhân dịp Tết đến xuân về. Cũng trong dịp này, Đảng uỷ-UBND-UBMTTQ phường Hắc Dịch còn tổ chức nhiều đoàn đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ hưu trí, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội xuất ngũ, thương bệnh binh, cựu tù chính trị, người già neo đơn, người cao tuổi…

• Ngày 4/2, Quỹ Hội thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc (TT.Phước Bửu) tổ chức trao 200 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người bán vé số, người đang điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc.

Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng do Công ty Saigon Container (thành viên Quỹ hội thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc) tài trợ.

• Chiều ngày 4/2, Nhóm từ thiện Đồng Giác (huyện Long Điền) đã trao 50 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thị trấn Long Điền.

Mỗi phần quà trị giá 425 ngàn đồng, gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Kinh phí tặng quà trị giá hơn 21 triệu đồng do các thành viên nhóm Đồng Giác đóng góp và vận động mạnh thường quân ủng hộ.

NHÓM PV THỜI SỰ