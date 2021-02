Doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, gần 90% công nhân, người lao động tại các DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc bình thường. Nhờ đó, các DN không có tình trạng thiếu hụt lao động như cùng kỳ mọi năm.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà máy.

GẦN 90% NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỞ LẠI

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 17/2 (mùng 6 Tết), gần 90% công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc bình thường. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhận xét: “So với mọi năm, năm nay công nhân, lao động trở lại làm việc sớm hơn. Hiện số lượng công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết gần như đầy đủ. DN không bị thiếu hụt lao động sau Tết như cùng kỳ những năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các DN đều tăng cường công tác phòng, chống dịch nhằm bảo đảm sức khỏe cho công nhân, người lao động”.

Khảo sát tại các DN lớn, có đông công nhân, lao động tại các KCN trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận hầu hết người lao động đã trở lại làm việc.

Sáng 17/2, hơn 7.000 công nhân tại 2 nhà máy của Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt (TP. Vũng Tàu và huyện Châu Đức) đã trở lại làm việc trong ngày đầu năm Tân Sửu. Buổi sáng, tại các xưởng sản xuất, tổ trưởng đã dành khoảng 15 phút để công nhân gặp gỡ, trò chuyện và chúc mừng năm mới.

Bà Nguyễn Kim Huệ, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt phấn khởi cho biết, 100% công nhân đã trở lại làm việc. Năm nay, các đơn hàng của công ty ổn định nên sẽ bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Khi công nhân trở lại làm việc, công ty đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và trang bị khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn, bố trí vách ngăn tại nhà ăn nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động.

Công nhân Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt trong ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021.

“Công ty thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, ổn định sản xuất. Theo đó, người lao động được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang khi vào cổng. Những lao động đi ra khỏi tỉnh dịp Tết đều phải khai báo y tế và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Lao động nào không đeo khẩu trang sẽ bị lập biên bản”, bà Huệ khẳng định.

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chị Phan Mai Hương, công nhân Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt rất vui khi gặp lại bạn bè, đồng nghiệp. “Trước khi vào làm, tổ trưởng dành ít phút chúc mừng năm mới công nhân và thông báo về tình hình công việc của năm. Vợ chồng tôi quê ở Nghệ An. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên chúng tôi tôi quyết định ở lại Vũng Tàu đón Tết và có mặt tại công ty ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu”, chị Hương cho biết.

Tại Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), trong ngày 17/2, toàn bộ 875 công nhân đã trở lại làm việc bình thường. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Giám đốc hành chính Công ty cho biết: “Hiện tại, các đơn hàng của công ty vẫn bình thường. Chúng tôi mong muốn năm 2021 sẽ có thêm nhiều đơn hàng mới để tạo việc làm ổn định và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho người lao động”.

ĐƠN HÀNG DỒI DÀO

Theo ghi nhận, năm 2021, các ngành may mặc, giày da, sản xuất thủy sản, xây dựng sẽ không lo thiếu lao động. Nhiều DN đã kín đơn hàng trong năm 2021 nên việc làm cho công nhân sẽ ổn định, thu nhập tốt.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty CP May Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) cho biết, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 5/2020, các đơn hàng xuất khẩu đã trở lại, giúp DN ổn định sản xuất. Năm 2021, lượng đơn hàng của công ty sẽ vượt dự kiến vì khách hàng nước ngoài đã thích ứng với giải pháp giãn cách xã hội, sử dụng nhiều hơn phương thức mua-bán hàng trực tuyến. Hiện nay, đơn hàng đã đủ cho lao động của công ty làm việc đến hết quý II/2021. Đồng thời, nguồn nguyên liệu được cung cấp đầy đủ. “Thông thường, ngành giày da, may mặc sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động dịp đầu năm. Song năm nay, cùng với việc làm ổn định, nhờ thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi nên công nhân xác định gắn bó lâu dài với công ty”, ông Quý khẳng định.

Tính đến ngày 17/2/2021 (mùng 6 Tết), 85% DN và 88% người lao động đã trở lại làm việc sau Tết. Các cấp công đoàn phối hợp chủ DN thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các DN tập trung nắm bắt tình hình công nhân, lao động ra khỏi tỉnh BR-VT; hướng dẫn người lao động khai báo y tế tại địa phương; thực hiện cách ly tại nhà và hướng dẫn tự khai báo, theo dõi sức khỏe đối với người lao động đến địa phương có vùng dịch và quay trở lại nơi làm việc sau tết; hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone; thực hiện kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào trụ sở làm việc; hạn chế họp mặt đông người đầu Xuân…

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương (Sở LĐTBXH) cho biết, đến nay, ngoài số ít lao động nghỉ phép theo kế hoạch, lao động về quê ở các vùng dịch COVID-19, phần lớn công nhân, lao động đã trở lại làm việc. Số chưa trở lại chủ yếu là lao động làm việc trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, xây dựng, cao su… hiện chưa bước vào sản xuất. “Điểm khác biệt của năm nay là ngoài những ngành đặc thù vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường, một số DN hoạt động sản xuất xuyên Tết do lao động không về quê vì ảnh hưởng của dịch COVID-19”, ông Hùng nhận xét.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN