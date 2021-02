Cách ly tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2 những người về từ tỉnh Hải Dương

• Dự kiến 9.308 người được tiêm vắc xin COVID trong năm 2021

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tối 17/2, lực lượng phòng, chống dịch đã chuyển cách ly tập trung 12 trường hợp ở TP.Vũng Tàu trở về từ tỉnh Hải Dương vào ngày 15/2. Trong đó, 4 người trở về từ TP. Chí Linh; 5 người về từ huyện Thanh Hà; 2 người về từ huyện Ninh Giang và 1 người về từ huyện Gia Lộc. Ngày 18/2, những trường hợp này đã được ngành y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 2 trường hợp ở huyện Châu Đức và 1 trường hợp ở TX.Phú Mỹ hiện đang ở tỉnh Hải Dương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh còn thông tin thêm về công tác chuẩn bị tiêm phòng vắc xin COVID-19 từ nguồn viện trợ theo chương trình “Giải pháp tiếp cận vắc xin COVID-19 toàn cầu” do GAVI COVAX AMC hỗ trợ do Bộ Y tế phân bổ. Dự kiến, trong năm 2021, toàn tỉnh có 9.308 người được tiêm vắc xin COVID-19. Theo đó, quý I, tiêm vắc xin COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên, gồm nhân viên y tế và lực lượng tham gia phòng chống dịch (Ban Chỉ đạo phòng, chống các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên…) với số lượng 4.826 người. Quý II, tiêm cho các nhóm đối tượng, gồm cán bộ hải quan và ngoại giao; lực lượng quân đội, công an, giáo viên, với 300 người. Quý III, IV, tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng là giáo viên, người trên 65 tuổi, người cung cấp dịch vụ thiết yếu và người mắc bệnh mạn tính trưởng thành, với số lượng 4.182 người.

HỒNG PHƯƠNG