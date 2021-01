Thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 28/1, Đoàn UBMTTQVN tỉnh do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ VNAH: Mẹ Trần Thị Đường (ở ấp Đông, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa); Mẹ Đặng Thị Chờ (ấp Bắc II, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa); Mẹ Phan Thị Khương (ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền); Mẹ Lương Thị Chính (ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền); Mẹ Võ Thị Vỹ, KP.Phước Sơn, TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) và Mẹ Nguyễn Thị Chính (ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ).

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (ấp Đông, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Nhân dịp này, UBMTTQVN tỉnh đã tặng mỗi Mẹ VNAH 1 triệu đồng và 1 phần quà, được trích từ kinh phí hoạt động của UBMTTQVN tỉnh.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện Đất Đỏ thành lập 11 đoàn thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân AHLLVT, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và đảng viên có huy hiệu Đảng; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; các công ty, doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài huyện.

Được biết, trong dịp này, huyện Đất Đỏ đã trao hơn 248 phần quà cho Mẹ VNAH, thân nhân AHLLVT, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và đảng viên có huy hiệu đảng; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

* Nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện công trình thanh niên “Tết ấm Xuân vui”, từ ngày 21 đến ngày 28/1, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp Thành đoàn Bà Rịa và các đơn vị kết nghĩa thăm hỏi, động viên, khám bệnh, tặng quà cho các VNAH và tặng 11 phần quà cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Bà Rịa.

TUỆ LÂM - THANH THANH - TRÍ NHÂN