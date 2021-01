Thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

* Trao quà Tết cho người nghèo, người già neo đơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 28/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cá nhân, tổ chức tôn giáo trên địa bàn các huyện Xuyên Mộc và Châu Đức.

Bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người nghèo trên địa bàn xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa). Ảnh: PHI DŨNG

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân gồm: Giáo hội Báp tít VN tại BR-VT; Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc; Mục sư Võ Đức Cuộc, Quản nhiệm Hội thánh Bát Tít Đức Tin; Linh mục Vũ Minh Vương, Giáo xứ Văn Côi; Linh mục Đinh Phước Đại, Chánh xứ Giáo xứ Hòa Thuận, Quản hạt Xuyên Mộc; Linh mục Mai Quang Bình, Chánh Giáo xứ Hòa Phước; Linh mục Nguyễn Văn Thuần, Chánh xứ Giáo xứ Hòa Phước; Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, Trụ trì Chùa Tân Bửu (thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc); Dòng Mến Thánh giá TP.Bà Rịa; Ban đại diện Hội thánh Cao đài Truyền giáo; Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương; Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức; Mục sư Điểu Thời, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Ngãi Giao; Hòa thượng Thích Trừng Diệu, Trụ trì Chùa Phước Long; Hòa thượng Thích Trí Châu, Trụ trì Chùa Hạnh Minh (thuộc địa bàn huyện Châu Đức).

Tại các nơi đến thăm, đại diện Đoàn đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Tân Sửu 2021 ấm áp, an lành; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

* Ngày 28/1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức chương trình trao quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, Hội CTĐ tỉnh đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật tại xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa). Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt từ nguồn hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Cùng ngày, Hội CTĐ tỉnh phối hợp cùng nhóm từ thiện Thiện Tâm (TP. Vũng Tàu) đã trao 50 suất quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật tại xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt do nhóm từ thiện Thiện Tâm vận động tài trợ.

* Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền đã tiếp nhận và tổ chức trao quà Tết cho 100 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Tam Phước, xã An Ngãi, xã An Nhứt và thị trấn Long Điền.

Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng gồm 100 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì, nước mắm, dầu ăn..., tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng do Hòa thượng Thích Quang Hiển- Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT hỗ trợ nhằm chung tay cùng xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, giúp người nghèo vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình.

* Tiếp tục chuỗi các hoạt động nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có điều kiên đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, ngày 28/1, Ủy ban MTTQVN phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ trao 120 phần quà Tết cho các gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn phường (mỗi phần quà gồm gạo, nước ngọt, đường, dầu ăn, bánh mứt và tiền mặt) với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Số quà trên do MTTQ phường vận động Đồn Biên phòng Long Sơn và nhóm thiện nguyện của ông Huỳnh Quốc Doanh (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ.

Được biết, từ đầu tháng 1 đến nay, MTTQ phường Tân Phước đã vận động và cấp phát trên 600 phần quà Tết (tổng trị giá hơn 300 triệu đồng) cho người nghèo, người khuyết tật, hoàn cảnh neo đơn thêm điều kiện đón Tết, vui Xuân.

NHóm PV THỜI SỰ