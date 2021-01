TP.Vũng Tàu bắn pháo giao thừa tại Bãi Trước và hồ Bàu Trũng

Chiều 28/1, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương, DN để triển khai kế hoạch tổ chức chuẩn bị và thực hành bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại cuộc họp, đại diện Ban CHQS, Công an, các phường và đơn vị, DN liên quan đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị, bảo vệ an toàn và tổ chức bảo đảm an ninh trật tự khi tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa. Theo đó, TP.Vũng Tàu sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Bãi Trước (phường 1) và hồ Bàu Trũng - Trung tâm đô thị Chí Linh (phường Nguyễn An Ninh). Mỗi điểm được bố trí 120 giàn pháo hoa với nhiều chủng loại. Pháo hoa bắn ở độ cao 120m, diễn ra trong 15 phút, chia thành 3 giai đoạn: “Chào mừng năm mới”, “Trăm hoa đua nở” và “Thăng hoa” bằng thiết bị bán tự động L100.

MINH NHÂN