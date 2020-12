Điểm tựa cho học sinh nghèo trên địa bàn biên giới

Cuộc sống của bà con các xã vùng biên giới còn nhiều khó khăn khiến một số HS trong độ tuổi đến trường có nguy cơ bỏ học. Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá trao học bổng “Nâng bước em tới trường” năm học 2019-2020 cho HS nghèo trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Gia đình em Huỳnh Thị Kim Anh (lớp 4A, Trường TH Long Sơn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ không có việc làm ổn định, thu nhập từ công việc làm thuê, làm mướn chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Vậy nhưng Kim Anh vẫn luôn cố gắng vươn lên, học hành chăm chỉ và 3 năm liền đạt HS giỏi.

Huỳnh Thị Kim Anh là một trong 48 HS có hoàn cảnh khó khăn được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng 500 ngàn đồng trong chương trình học bổng “Nâng bước em tới trường”. Suốt 3 năm qua, nguồn hỗ trợ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã giúp ba mẹ Kim Anh vơi bớt lo toan, để con đường đến trường của em bớt gập ghềnh. “Con quyết tâm học tập tốt với mong muốn trở thành giáo viên và dạy học cho các em có hoàn cảnh khó khăn như mình, không phụ lòng các chú bộ đội”, Kim Anh xúc động chia sẻ.

Nói về ý tưởng thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, địa bàn do BĐBP tỉnh quản lý gồm 26 xã, phường, thị trấn ven biển. So với các khu vực khác trên địa bàn tỉnh, đời sống của bà con khu vực này còn nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, sống chủ yếu nhờ nghề đi biển, nuôi trồng thủy sản, đưa đò, nông nghiệp, buôn bán nhỏ… Thu nhập thấp và không ổn định cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chăm lo học hành của con em họ còn hạn chế, nhiều em phải nghỉ học giữa chừng.

Từ thực tế đó, với mong muốn giúp đỡ HS nghèo ở địa bàn các xã, phường, thị trấn ven biển có điều kiện học tập tốt hơn, tháng 11/2014, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”. Theo đó, các đơn vị động viên cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương/tháng; đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất để gây quỹ đỡ đầu ít nhất 2 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn/đơn vị, với mức hỗ trợ từ 300-500 ngàn đồng/HS/tháng. Cùng với đó, các đơn vị tích cực vận động các DN, nhà hảo tâm tặng quà và đồ dùng học tập cho các em. Qua 7 năm thực hiện chương trình, BĐBP tỉnh đã đỡ đầu, hỗ trợ 48 HS có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi, con gia đình chính sách với số tiền 500 ngàn đồng/HS/tháng cho đến hết lớp 12. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tặng dụng cụ học tập, cặp sách, tập vở, xe đạp… cho các em.

“Để chương trình “Nâng bước em tới trường” tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài, trở thành điểm tựa cho những HS nghèo trên địa bàn biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhà trường khảo sát, tìm hiểu từng gia đình, qua đó lựa chọn những trường hợp thật sự xứng đáng để giúp đỡ”, Đại tá Nguyễn Văn Thống nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN