Quyết liệt xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ nợ đọng BHXH năm 2020 trên địa bàn tỉnh cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Cơ quan BHXH tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, kể cả việc thanh, kiểm tra các DN có số tiền nợ đọng lớn để đốc thúc thu, giảm nợ, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động (NLĐ). Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung này.

Theo Ông Đặng Hồng Tuấn, tổng số nợ tại thời điểm 30/11 là 260,74 tỷ đồng, chiếm 4,19% so với kế hoạch thu, cao hơn 0,02% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2019. Ngành BHXH tỉnh đang phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ chỉ chiếm khoảng 2,05% kế hoạch thu.

Tình trạng nợ đọng BHXH gia tăng trong thời gian qua chủ yếu là do đại dịch COVID-19, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, DN gặp khó khăn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sản phẩm bị tồn đọng khiến doanh thu sụt giảm; nhiều DN khó cân đối thu-chi, nhất là bảo đảm nguồn trích nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Tuy nhiên, bên cạnh những DN thật sự khó khăn, do dịch bệnh đã được tạm dừng đóng vào các quỹ dài hạn (hưu trí, tử tuất) theo quy định, trên thực tế cũng có những DN dù không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng vẫn chây ì, không đóng BHXH cho NLĐ.

• Phóng viên: Việc nợ đọng BHXH gây ra những hệ luỵ như thế nào, thưa ông?

- Việc các DN nợ BHXH sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết chế độ BHXH của NLĐ. Cụ thể, với NLĐ đang làm việc tại đơn vị: Thẻ BHYT bị khóa, không sử dụng được để khám chữa bệnh bằng BHYT; không được giải quyết các chế độ BHXH như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Đối với NLĐ đã nghỉ việc: Không chốt được sổ để hưởng các chế độ như BHTN, BHXH một lần, hưu trí, tử tuất…

Từ 7 đến 17/12, Đoàn Thanh tra liên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tỉnh tiến hành thanh tra liên ngành đột xuất về việc thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYT đối với 35 DN sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT của 35 DN thuộc danh sách thanh tra đợt này là hơn 11 tỷ đồng. Theo đó, Đoàn thanh tra tình hình, số liệu, đối tượng đóng, mức đóng và số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT từ tháng 1/2019 đến 11/2020. Trước đó, từ ngày 16 đến 30/10, Đoàn cũng đã thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 40 DN.

• BHXH tỉnh có những giải pháp gì nhằm giải quyết nợ đọng BHXH?

- Chúng tôi đang tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, UBND cấp huyện và các đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh phối hợp với cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hằng tháng, BHXH tỉnh phân loại chi tiết đơn vị nợ để phân tích, theo dõi, đôn đốc qua điện thoại; gửi thư mời đơn vị đến làm việc; xuống đơn vị làm việc trực tiếp, lập biên bản xác nhận nợ BHXH; lập danh sách đơn vị nợ chây ì, kéo dài để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Song song đó, ngành BHXH tỉnh phối hợp LĐLĐ, các tổ chức chính trị-xã hội, sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác theo dõi, giám sát, có biện pháp chế tài buộc đơn vị sử dụng lao động phải trích nộp đủ BHXH cho NLĐ; trong trường hợp đơn vị bị giải thể, chuyển nhượng dự án… số tiền thu được kiến nghị ưu tiên thanh toán tiền lương, BHXH cho NLĐ.

Công ty TNHH Bao Do Global Vina (Cụm CN Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) là một trong những DN đã thanh toán số tiền nợ BHXH sau đợt thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT từ ngày 16 đến 30/10 tại 40 DN của BHXH tỉnh. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Bao Do Global Vina trong giờ làm việc.

Mặt khác, BHXH tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; xử lý kiên quyết đối với các đơn vị cố tình nợ đọng BHXH, tùy mức độ hành vi vi phạm thực hiện thủ tục chuyển cơ quan điều tra xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ Luật Hình sự; tiếp tục quyết liệt rà soát, điều tra dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để đôn đốc, yêu cầu đơn vị tham gia đầy đủ cho NLĐ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến những thay đổi về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN có liên quan đến quyền và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và NLĐ. Trong đó, chú trọng cung cấp thông tin về lãi suất phát sinh do chậm nộp BHXH, BHYT; mức xử lý vi phạm hành chính; tội trốn đóng BHXH theo Bộ Luật Hình sự.

Trong đó, giải pháp mạnh tay nhất đang được BHXH tỉnh triển khai là phối hợp với cơ quan công an thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8188/UBND-VP ngày 7/8/2020 về tăng cường các biện pháp xử lý và hạn chế tình hình nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị đã bị xử phạt hành chính từ năm 2018 đến nay mà không chấp hành, tiếp tục có hành vi vi phạm, có dấu hiệu phạm tội đề nghị công an tỉnh xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ Luật Hình sự. Đến nay, BHXH tỉnh đã gửi 24 hồ sơ qua cơ quan công an.

