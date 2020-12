Kỳ 6: Đình thần Phước Thọ và sắc phong vua ban

“Đình thần Phước Thọ (ấp Phước Trung, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) được vua Tự Đức ban sắc phong thần Nguyễn Trung Trực là Thành hoàng bổn cảnh được thờ phụng trong đình. Đến nay, bản sắc phong vẫn còn được lưu giữ như báu vật”, ông Trần Văn Sơn, Phó Ban Tổ chức Đình thần Phước Thọ tự hào giới thiệu.

Đình thần Phước Thọ tọa lạc tại đường Võ Thị Sáu, ấp Phước Trung, TT. Đất Đỏ.

Ông Trần Văn Sơn kể: Đình thần Phước Thọ bị bom đạn đánh sập vào năm 1972. Lúc này, sắc phong được ông Sáu Nhâm, thành viên Ban Tế tự Đình thần Phước Thọ thời bấy giờ tìm được trong đống đổ nát và đem về nhà cất kỹ. Sau này, nhờ đóng góp của người dân, đình được xây dựng lại vào năm 1989 trong khuôn viên rộng 1ha. Đình được hoàn thành vào năm 1998 và vẫn giữ nguyên theo kiến trúc cổ, gồm ba phần: Cổng tam quan, võ ca, chính điện. Sau đó, sắc phong lại được thỉnh vào đình, đặt trên ngai thờ trong gian chính điện, là nơi trang trọng nhất và thiêng liêng nhất.

Sắc phong được cất giữ cẩn thận trong hộp bằng gỗ, chạm trổ và sơn son thếp vàng. Khổ giấy dài khoảng 1m, rộng 0,5m, dày, màu vàng. Mặt giấy có in nền chìm bằng dụ ngân hình rồng ẩn trong mây, chung quanh có khung hồi văn chữ vạn. Trên sắc phong thần ghi rõ: Phong tặng bổn cảnh Thành hoàng là Nguyễn Trung Trực… cùng ấn vàng của nhà vua dùng son phụng màu đỏ đóng lên hàng chữ đề niên hiệu.

Anh hùng Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838, xuất thân là dân chài ở tỉnh Kiên Giang, ông là một nghĩa sĩ nổi danh thời chống Pháp. Nguyễn Trung Trực bị nhà cầm quyền Pháp hành hình vào ngày 27/10/1868, lúc này ông chỉ mới khoảng 30 tuổi. Trước khi bị kẻ thù xử tử, Nguyễn Trung Trực đã để lại câu nói nổi tiếng: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

Ông Sơn cho biết, Đình thần Phước Thọ còn thờ Bà chúa Ngọc. Trong năm, Đình thần Phước Thọ có 3 lễ lớn: Lễ vía Bà vào ngày 18/4 âm lịch; Lễ vía Ông vào ngày 11/5 âm lịch và Lễ vía Thần hoàng bổn cảnh hay còn gọi là Lễ kỳ yên vào ngày 29/11 âm lịch. Trong đó, Lễ kỳ yên được tổ chức trang trọng để ghi nhớ công lao Nguyễn Trung Trực. Trong lễ cúng, người dân còn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang lại đời sống ấm no cho người dân trong vùng. Lễ kỳ yên Đình thần Phước Thọ được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng, có ban nhạc lễ như: lễ cầu an, lễ nghinh thần, lễ chánh đàn cả, xây chầu… Những ngày này, đông đảo người dân đến dâng hương tạ ơn Thành hoàng che chở, phù hộ cho dân làng được yên ổn làm ăn, có cuộc sống no đủ. Ban Tế tự đình tổ chức nấu ăn phục vụ bà con gần xa. Tiền công đức do bà con đóng góp tại lễ hội được ghi chép cẩn thận để phục vụ hoạt động của đình.

Ông Dương Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TT. Đất Đỏ cho hay: “Cùng với thời gian, Đình thần Phước Thọ luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của bao thế hệ người dân địa phương. Đây là nơi để người dân tìm về tỏ lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân mỗi khi có lễ đình, cũng là điểm tựa tinh thần của người dân trong cuộc sống bộn bề, vội vã thường ngày”.

Bài, ảnh: NGUYỄN LÊ