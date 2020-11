Đón cơ hội từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Lần đầu tiên BR-VT được chọn làm địa điểm tổ chức các hoạt động đồng hành và các phần thi phụ của vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong bối cảnh du lịch cả nước đang nỗ lực phục hồi sau dịch COVID-19, sự kiện trên mang đến hy vọng lan tỏa hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương, tạo tiền đề thu hút du khách đến BR-VT những tháng cuối năm và năm 2021.

Các thí sinh dự vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ghi hình tại Hồ Mây Park.

DN DU LỊCH CHUNG SỨC

Từ ngày 4 đến 12/11, phố biển Vũng Tàu rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của 35 thí sinh dự vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Các thí sinh tham gia nhiều hoạt động như: tham quan các thắng cảnh nổi tiếng, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực bản địa, ghi hình, thi thố tài năng và 5 phần thi phụ. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh và dịch vụ đến khách hàng thông qua các thí sinh nên các DN ngành du lịch đã vào cuộc qua việc hỗ trợ địa điểm, tài trợ dịch vụ, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho thí sinh và ban tổ chức (BTC) cùng đội ngũ phục vụ.

Từ giữa tháng 10, khi được TP. Vũng Tàu thông tin về vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khách sạn Pullman đã chủ động đăng ký tài trợ gói lưu trú, ăn uống và nhiều dịch vụ hậu cần phục vụ cuộc thi. Theo đại diện khách sạn, từ ngày 4 đến 13/11, mỗi ngày khách sạn Pullman dành gần 100 phòng phục vụ thí sinh, BTC, khách mời về tham dự các hoạt động của cuộc thi. Khách sạn cũng bố trí hơn 100 nhân viên đảm nhận việc vệ sinh phòng, sảnh, phục vụ ăn uống và các nhu cầu khi khách cần. “An ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt. Thực đơn các món ăn theo yêu cầu từ BTC và thí sinh, nhưng chú trọng thanh đạm, đầy đủ dưỡng chất, tăng cường thể lực vì lịch trình hoạt động của thí sinh dày đặc. Chúng tôi tập trung phục vụ chu đáo với mong muốn góp phần vào sự thành công của cuộc thi, đồng thời quảng bá hình ảnh của khách sạn nói riêng và du lịch BR-VT nói chung”, đại diện khách sạn Pullman cho hay.

Nằm bên vịnh sông Dinh với Bến du thuyền Marina, Công ty CP Vũng Tàu Marina tài trợ địa điểm ghi hình, đi thuyền buồm ngắm sông Dinh và hệ sinh thái rừng ngập mặn phía Tây TP. Vũng Tàu cho thí sinh cuộc thi. Bên cạnh đó, từ ngày 5 đến 13/11, công ty còn đưa đội thuyền buồm 10 chiếc neo đậu, diễu hành dọc Bãi Trước để du khách, người dân địa phương chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác ngồi thuyền buồm ngắm toàn cảnh Bãi Trước từ biển. Hồ Mây Park cũng tài trợ phòng và địa điểm ghi hình phố biển về đêm cho thí sinh.

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, du lịch BR-VT đang ở mùa thấp điểm lại thêm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Khách quốc tế sụt giảm trầm trọng, cộng thêm hệ lụy từ 2 lần dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng khiến việc kinh doanh du lịch gặp khó. Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra vào đúng dịp này với nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm văn hóa, di tích, thắng cảnh, ẩm thục, dịch vụ du lịch là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Do đó, khi UBND tỉnh và UBND TP. Vũng Tàu phát động khối DN du lịch chung sức hỗ trợ cuộc thi, nhiều DN đã hưởng ứng.

Thống kê chưa đầy đủ, các KDL, khách sạn đã tài trợ gần 2.000 phòng lưu trú phục vụ cuộc thi. Các điểm tham quan như: Bến du thuyền Marina, Hồ Mây Park miễn vé vào cổng; nhiều nhà hàng, quán ăn tài trợ thực phẩm, suất ăn…

BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO KHÁCH

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho hay, vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là sự kiện văn hóa lớn, được kỳ vọng để kích cầu du lịch, đồng thời góp phần tích cực trong việc quảng bá du lịch, danh thắng của tỉnh BR-VT nói chung và TP. Vũng Tàu nói riêng đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Do vậy, công tác hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc thi, an toàn cho nhân dân và du khách được ưu tiên hàng đầu. Thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện tốt các nội dung về mặt bằng tổ chức vòng chung kết cuộc thi, phân luồng giao thông, nơi đậu xe, cung cấp điện cho sân khấu và phân công các lực lượng phụ trách điều phối giao thông, kiểm soát an ninh tại các điểm diễn ra các hoạt động của cuộc thi.

Công ty CP Vũng Tàu Marina diễu hành thuyền buồm tại Bãi Trước hưởng ứng các hoạt động của vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tại TP.Vũng Tàu.

Song song đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh và thân thiện; giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch và hỗ trợ khi khách có nhu cầu; tăng cường trực cứu hộ tại các bãi biển công cộng tập trung đông người tắm biển. Đối với các phường, xã, lãnh đạo thành phố yêu cầu bí thư, chủ tịch phải trực tiếp tuyên truyền cho DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ niêm yết công khai mức giá và thu đúng giá niêm yết.

“Các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra liên tục trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của cuộc thi. Khi nhận được phản ánh của du khách về giá cả, chất lượng, đo lường, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ có mặt giải quyết ngay lập tức. Bất cứ hành vi nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu du lịch mà thành phố đang dày công gây dựng sẽ bị xử lý thích đáng”, bà Hương nhấn mạnh.

Bà Hương cho biết thêm, trong sự kiện trên, TP.Vũng Tàu cũng kết hợp giới thiệu đến du khách các sự kiện văn hóa-thể thao-du lịch sẽ diễn ra trên địa bàn trong thời gian sắp tới như: Giải chạy bộ và leo núi khám phá các cung đường của thành phố: “Vũng Tàu City Trail 2020”, Hội thi diều nghệ thuật, Chương trình coutdown chào năm mới 2021… nhằm khẳng định Vũng Tàu là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cũng cho biết, bên cạnh việc đăng cai tổ chức một số phần thi của vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tại BR-VT, Sở Du lịch đang làm việc với địa phương, đơn vị tư vấn về kế hoạch Lễ hội tàu không số và Festival âm thanh-ánh sáng, dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên, các khách sạn, KDL có vị trí sát biển hoặc gần công viên Bãi Trước, nơi diễn ra 2 đêm thi của vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 kín phòng cuối tuần qua. Trong 3 ngày đầu tuần, công suất đạt từ 40 đến 50%. Khách lưu trú khá đa dạng, trong đó chủ yếu đến từ TP.Hồ Chí Minh với mục đích du lịch kết hợp cổ vũ cho các thí sinh, nghệ sĩ trình diễn tại 2 đêm thi.

Hy vọng, hiệu ứng của vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cùng hàng loạt sự kiện được tổ chức trong thời gian tới sẽ lan tỏa, thu hút khách về BR-VT, lấp đầy khoảng trống những ngày trong tuần, góp phần tăng doanh thu, sức bật cho ngành du lịch.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG