Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường giao thông, hỗ trợ vốn và chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hộ nghèo… là những việc làm thiết thực mà MTTQ và các đoàn thể huyện Châu Đức triển khai trong thời gian qua. Những việc làm này nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động.

Đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông ở tổ 6, ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể ở huyện Châu Đức đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng các mô hình điển hình, kinh nghiệm sản xuất, đồng thời phối hợp với tổ chức tín dụng giải ngân gần 47 tỷ đồng cho 2.309 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã nắm bắt được kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt và triển khai có hiệu quả.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Đạt (tổ 1, ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành) trước đây chỉ trồng xen canh các loại cây hoa màu cho giá trị kinh tế thấp nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi tham gia lớp tập huấn kiến thức và chuyển giao ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà; được tham quan một số mô hình làm kinh tế giỏi do Hội Nông dân xã Quảng Thành tổ chức, đầu năm 2018, anh Đạt vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Châu Đức để đầu tư 300m2 chuồng trại, mua 2.000 gà giống về nuôi. Nhờ áp dụng các kiến thức khoa học – kỹ thuật đã được học, cứ cách 100 ngày, anh Đạt lại xuất bán một lứa gà, mỗi lứa gà thu lãi từ 30-40 triệu đồng.

Không chỉ động viên, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ trên địa bàn huyện Châu Đức cũng đã vận động người dân hiến 68.711m2 đất (tương đương 8,4 tỷ đồng) và trên 10 ngàn cây trồng các loại (tương đương 622 triệu đồng), để xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh; đóng góp 4.869 bóng đèn, 172.695m dây điện để thắp sáng 370 tuyến đường giao thông nông thôn. Điển hình như trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019, Huyện Đoàn Châu Đức đã huy động gần 100 ngày công của ĐVTN tham gia rải đá cho tuyến đường dài 225m, rộng 2,5m nối từ Quốc lộ 56 đi qua nhà của 20 hộ dân tổ 6, ấp Đức Trung, xã Bình Ba với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng do ĐVTN và các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh đóng góp.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Đức triển khai nhiều mô hình có hiệu quả như: “Tổ tự quản ANTT”, “Tổ hòa giải ở khu dân cư”, “Quản lý giáo dục đối tượng nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”, “CLB phòng, chống tội phạm”, “CLB gia đình văn hóa - phòng, chống tội phạm”, “Chi hội phụ nữ không có hội viên và người thân nghiện ma túy, tệ nạn xã hội”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Tìm địa chỉ đen”… Qua đó góp phần làm giảm tội phạm ngay từ cơ sở, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Từ năm 2017 đến nay, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Châu Đức đã xây dựng 12 căn nhà cho người có công với tổng số tiền 120 triệu đồng, xây mới 63 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 69 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 5,1 tỷ đồng; cấp 11.075 thẻ BHYT cho hộ nghèo; xây dựng 22 tuyến đường giao thông cho người dân vùng đồng bào dân tộc với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng; hỗ trợ con giống cho 662 hộ nghèo, hộ khó khăn để phát triển kinh tế; xây dựng nhà ở cho 242 hộ nghèo, tổng kinh phí hơn 11,8 tỷ đồng…

Theo ông Lê Binh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Đức, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương để đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồng thời, cuộc vận động đã huy động sức dân và toàn hệ thống chính trị cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn dân cư. “Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đạt hiệu quả, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, thời gian tới, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước để khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ông Lê Binh nói.

