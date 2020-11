Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn

Trên địa bàn tỉnh BR-VT có nhiều công trình khí quan trọng, các KCN và một số công trình xây dựng với quy mô, tính chất ngày càng lớn. Thực trạng đó đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) phải ngày càng chuyên nghiệp trong mọi tình huống.

Lực lượng PCCC tại cơ sở tham gia hội thi PCCC - CNCH năm 2020.

NGUY CƠ CHÁY, NỔ VẪN CÒN CAO

Theo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh (PC07), từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Tuy chưa xảy ra thiệt hại về người, nhưng hậu quả để lại khá nặng nề khi hầu hết tài sản bị thiêu rụi. Đơn cử như vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 6/7 tại xưởng mộc của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lục Trường Phát tại địa chỉ 154/1C Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh và Công an TP.Vũng Tàu đã huy động nhiều xe cứu hỏa phun nước dập lửa. Vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn sau đó, nhưng thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 30/9, do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sống chung với Nguyễn Thị Vui (SN 1979), ở phòng trọ 74/25A Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu nên Lê Văn Hoàng (SN 1965, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ném thuốc lá đang cháy vào tủ quần áo gây cháy. Nhận được tin báo, lực lượng PC07 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 10 chiến sĩ đến dập lửa, không để cháy lan, cháy lớn sang các phòng trọ và nhà dân xung quanh.

Các vụ việc kể trên cho thấy, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở đâu, vì vậy, việc phòng ngừa một cách chủ động là rất cần thiết.

DIỄN TẬP SÁT THỰC TẾ

Trước thực tế trên, PC07 phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các buổi diễn tập PCCC với những tình huống sát với thực tế, tại nhiều địa điểm, địa hình nhằm ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra.

Ngày 30/10, lực lượng PC07 Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu diễn tập PCCC và CNCH tại chung cư Vũng Tàu Center (Lê Lợi, TP.Vũng Tàu). Tình huống giả định là vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại phòng A6-01, Block A tầng 6 chủ căn hộ sử dụng bàn ủi là quần áo có việc đột xuất nên vội khóa cửa đi ra ngoài quên ngắt điện. Vì vậy, bàn ủi gây cháy và lan vào rèm cửa, tủ gỗ. Sau đó, khói, khí độc bao phủ toàn bộ khu vực tầng 6 và các tầng phía trên, tại tầng 6 có 4 người đang mắc kẹt tại khu vực ban công, 15 người trong các căn hộ tầng 7, 8, 9 bị mắc kẹt, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PC07 đã huy động nhiều xe cùng các chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người bị mắc kẹt được cứu kịp thời.

Trước đó vào ngày 29/10, lực lượng PCCC cũng đã triển khai buổi diễn tập PCCC tại chợ Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Tình huống giả định được đưa ra là, khoảng 9 giờ cùng ngày, một chủ ki-ốt kinh doanh vải tại tầng trệt khu nhà lồng đang sử dụng quạt điện nhưng có việc đột xuất nên vội đóng cửa ra về quên tắt nguồn điện để quạt vẫn hoạt động. Một lúc sau, chiếc quạt bị đổ xuống quấn vào vải và quần áo khiến quạt bị kẹt trục quay, thân động cơ nóng lên tạo ra nhiệt năng lớn dẫn đến chập điện gây cháy.

Lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp PC07. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, tiến hành phương án sơ tán người và hàng hóa ra khỏi chợ, cách ly không để lửa lây lan ra xung quanh. Sau hơn 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, thông qua các buổi diễn tập PCCC và CNCH giúp các xã, thị trấn và các BQL các chợ, trung tâm thương mại và DN, cơ sở sản xuất và người dân trên địa bàn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành PCCC và CNCH; giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản do cháy nổ gây ra.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-Công an tỉnh cho biết, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập đội PCCC cơ sở; 100% đội viên đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, kỹ năng ứng phó sự cố cháy, nổ và CNCH; chính quyền, công an các địa phương phối hợp PC07 cũng thường xuyên tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân, DN. “Trong những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH tiếp tục tăng cường công tác PCCC-CNCH, đặc biệt tập trung ở các điểm như: cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng…”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi nói.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 nhà cao tầng, gồm: 16 chung cư, 12 khách sạn, 1 văn phòng, 1 bệnh viện, 1 nhà đa công năng và 4 trung tâm thương mại. Theo quy định, các chung cư, nhà cao tầng (từ 10 tầng trở lên) khi xây dựng và đưa vào sử dụng phải có giấy chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; trang bị phương tiện PCCC và thành lập đội PCCC cơ sở, cũng như có phương án chữa cháy và CNCH.

