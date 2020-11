Lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, những năm qua, UBMTTQVN tỉnh đã vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực thực hiện nhiều việc làm và mô hình thiết thực. Nhờ đó, diện mạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Cán bộ ban ấp đến vận động gia đình ông Võ Văn Hoàng tham gia trồng hoa làm đẹp tuyến đường của ấp 4B.

DIỆN MẠO NÔNG THÔN MỚI

Xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc là xã vùng xa của tỉnh, nhưng các tuyến đường đều đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, ô tô vào đến tận nhà. Hai bên đường, những thảm hoa hoàng yến, cỏ đậu phộng, mười giờ, sam nở rực rỡ. Đó là kết quả từ việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” những năm qua.

Ông Bùi Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã cho biết, trước đây, nhiều tuyến đường liên ấp vừa nhỏ, vừa gồ ghề, nhiều ổ voi, ổ gà. Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo UBMTTQVN cùng các tổ chức thành viên phát động nhân dân tích cực hưởng ứng. Theo đó, chi bộ, ban ấp, mặt trận ấp đến từng nhà vận động người dân hiến đất, mở đường. Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên xã đảm nhiệm việc trồng, chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa. Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình.

Tại ấp 4B, những tuyến đường rộng 4-5m, đã được mở rộng thành 6-9m. Dưới sự vận động của chi bộ, ban ấp, các đảng viên tiên phong tháo dỡ vật kiến trúc, dời tường rào nhà mình vào ít nhất 1m. Từ đó, nhân dân trong ấp đồng lòng, hiến hơn 10.000m2 đất để có được những tuyến đường xóm rộng rãi, khang trang như hiện nay. “Sau khi nâng cấp, mở rộng đường, ban ấp lại vận động người dân trồng hoa 2 bên đường, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh... Bà con ai cũng phấn khởi, tự giác chăm sóc hoa trước cửa nhà mình, cùng tham gia các hoạt động vệ sinh ngõ hẻm và đóng góp đầy đủ các khoản thu do địa phương vận động”, ông Võ Văn Hoàng, Trưởng Ban công tác mặt trận ấp 4B nói.

Bên cạnh đó, nhân dân trong ấp cũng tích cực thực hiện lối sống văn minh. Hiện nay, gần 100% hộ đăng ký thu gom rác, hơn 80% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đầu năm 2020, xã Hòa Hưng đã được công nhận xã NTM.

Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh cũng góp phần thay đổi diện mạo nhiều xã, thị trấn, khu phố trong toàn tỉnh. Nhiều tuyến đường hoa do MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện, những sáng kiến hay được áp dụng đã giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang.

GẮN KẾT TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từng địa phương đều có những mô hình hay, phù hợp điều kiện thực tế và đặc điểm riêng.

Người dân ấp Hải Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đến từ nhiều địa phương khác nhau. Khác biệt về quê hương, tôn giáo, dân tộc nên họ ít giao lưu, quan tâm đến nhau. Trước thực trạng này, năm 2003, Ban ấp đã xây dựng mô hình “Liên tổ đoàn kết khu dân cư”. Tham gia “Liên tổ”, mỗi năm 1 hộ đóng góp 200 ngàn đồng gây quỹ gửi tiết kiệm. Gia đình thành viên nào có người qua đời, đau bệnh, con, em đến tuổi nhập ngũ, đại diện tổ sẽ đến thăm, tặng quà, cắt cử thành viên hỗ trợ. Thành viên khó khăn còn được tạo điều kiện vay quỹ để giải quyết công việc. Thấy hiệu quả tích cực của mô hình, số hộ tham gia ngày càng đông, từ 71 hộ đến nay đã có hơn 230 hộ tham gia mô hình. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, bền chặt.

Việc nhỏ đã thuận thì việc lớn cũng dễ thành. Thực hiện phong trào xây dựng NTM, Ban ấp đến từng hộ dân vận động bà con hiến đất mở rộng đường từ 2m lên 8-9m. Thấy chủ trương đúng đắn, có lợi, người dân vui vẻ hưởng ứng, tự giác đập bỏ hàng rào, hiến đất làm đường. Tổng diện tích người dân hiến đất làm 12 tuyến đường của ấp khoảng 6.000m2, với tổng trị giá đất và vật kiến trúc khoảng 15 tỷ đồng. Tiếp đó, các mô hình lắp đặt đèn đường, treo cờ Tổ quốc... cũng được nhân dân hưởng ứng. Các ấp khác trong xã Phước Hưng cũng có nhiều mô hình hay như: Ánh đèn sáng tỏ, ngõ hẻm an toàn; Camera an ninh; Chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế cho các hộ trồng nấm; Tiếp sức cùng em đến trường, Vận động chức sắc và các nhà hảo tâm tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, Tổ tàu, thuyền an toàn… Nhờ vậy, xã Phước Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân, lựa chọn các nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế của các địa phương để triển khai; lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trong triển khai thực hiện CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu. Năm 2020, toàn tỉnh có 90 mô hình hưởng ứng CVĐ này. Các mô hình hay, những tấm gương điển hình ở cơ sở đã có sức lan tỏa và tạo thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, đi vào cuộc sống, cần được biểu dương và tiếp tục nhân rộng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh vận động Quỹ Vì người nghèo hơn 7 tỷ đồng, xây dựng 32 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 2 tỷ đồng; sửa chữa 37 căn trị giá hơn 605 triệu đồng. 55 DN thực hiện các chương trình an sinh xã hội đã đăng ký với số tiền hơn 47 tỷ đồng. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người già, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm; MTTQ phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại hình BHYT, toàn tỉnh cấp, phát hơn 56 ngàn thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo; trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho hơn 26 ngàn lượt đối tượng xã hội...

CVĐ do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động đã và đang được các tầng lớp nhân dân BR-VT tích cực hưởng ứng, trở thành nền nếp của nhiều khu dân cư trong toàn tỉnh. “Kết quả này có được nhờ nhiều yếu tố: Vai trò gương mẫu, đi đầu, “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào liên tục được đẩy mạnh, cụ thể hóa theo sát yêu cầu, điều kiện mỗi khu dân cư... Qua đó, người dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, về hưởng ứng thực hiện cuộc vận động lớn của MTTQ nói riêng”, ông Nguyễn Kế Toại nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH