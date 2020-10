Sáng 28/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức Hội nghị truyền thông tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển và chủ quyền biển đảo năm 2020 cho hơn 200 cán bộ, người dân trên địa bàn TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ).

Những người tham gia hội nghị đã được phổ biến về toạ độ vùng an toàn các mỏ, tuyến ống dẫn khí; quy định an toàn các công trình dầu khí; các hành động vi phạm vùng an toàn các công trình dầu khí; các tai nạn sự cố nguy hiểm có thể xảy ra…

Nhân dịp này, PVEP đã trao tặng 15 xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/chiếc) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

NHÂN ĐOÀN