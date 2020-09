Thai nghén có nguy cơ cao gồm những yếu tố gì?

HỎI: Trước đây em bị sinh non lúc 23 tuần, nay đang mang thai tháng thứ 4, đi khám bác sĩ dặn trường hợp thai nghén nguy cơ cao như em thì cần cẩn thận. Vậy thai nghén nguy cơ cao gồm những yếu tố gì?

Trần Thị Ngọc Hoa (Xuyên Mộc)

Chào bạn!

Thai nghén có nguy cơ cao là tình trạng thai nghén có khả năng gây tai biến đối với sức khỏe và tính mạng của bà mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh trong quá trình mang thai, trong chuyển dạ và trong thời kỳ hậu sản.

Đó là những trường hợp sau: Nếu thai phụ mang thai ở tuổi dưới 16, sẽ dễ bị đẻ khó, đẻ non, tỷ lệ tử vong chu sinh cao. Phụ nữ mang thai khi đã quá 35 tuổi sẽ dễ bị đẻ khó, nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể, sơ sinh dị dạng, tử vong chu sinh cao. Những bất thường về giải phẫu của đường sinh dục như tử cung đôi, tử cung hai sừng, vách ngăn tử cung... dễ gây đẻ non. Sản phụ từng sẩy thai liên tiếp nhiều lần, thai lưu hoặc sinh non dưới 24 tuần, gây khó khăn cho những lần mang thai sau này. Người mẹ có hoạt động của nội tiết sinh dục kém cũng là nguy cơ dễ gây sẩy thai, đẻ non... Thai phụ từng có bệnh trước khi mang thai như: tăng huyết áp, bệnh tim, đái tháo đường, bệnh thận... cũng ảnh hưởng quá trình mang thai.

Bạn nên đi khám thai định kỳ và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để mang thai và sinh nở an toàn.

BS. NGỌC CHÂU