Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sáng 16/9, Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh do bác sĩ Tiêu Văn Linh, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Đất Đỏ gồm: hộ kinh doanh Văn Vĩnh Hương (192, khu phố Tường Thành, TT.Đất Đỏ); hộ kinh doanh Mỹ Lợi (222, khu phố Tường Thành, TT.Đất Đỏ); hộ kinh doanh Thành Đức (1014, khu phố Phước Thới, TT.Đất Đỏ).

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận khu vực sản xuất của các cơ sở thông thoáng, cách biệt với nguồn ô nhiễm. Nhân viên làm việc được trang bị bảo hộ lao động; nguyên liệu phục vụ cho sản xuất thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và còn hạn sử dụng; thực hiện công bố sản phẩm đúng quy định; ghi nhãn sản phẩm đúng quy định…

HOÀNG HƯỜNG