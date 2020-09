Vai gầy chèo chống nuôi chồng, con bạo bệnh

Gia đình quá nghèo trong khi cả chồng, con đều mang bệnh nặng, khiến người phụ nữ nhỏ bé trở thành trụ cột gia đình, tần tảo, chèo chống kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, con. Đó là hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1989, ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga chăm sóc cho cháu Nguyễn Thanh Hoài Nam (SN 2008) khi con lên cơn đau bệnh.

Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, chị Ngọc Nga kể về hoàn cảnh éo le của gia đình mình. Năm 2007, chị lập gia đình với anh Nguyễn Thanh Thảo (SN 1987, huyện Đất Đỏ). Hạnh phúc tưởng đã trọn vẹn khi vợ chồng lần lượt đón 2 con: Nguyễn Thanh Hoài Nam (SN 2008) và Nguyễn Thanh Hoài Đạt (SN 2014).

Anh Thảo chăm chỉ, thương yêu vợ con, hàng ngày, sau mỗi chuyến đánh bắt cá ngoài biển, tất cả số tiền có được, anh đều chắt chiu chăm lo cho các con.

Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, bất hạnh liên tiếp đổ ập xuống gia đình nhỏ. Từ năm 2010, anh Thảo bắt đầu có triệu chứng đau buốt ở lưng. Càng về sau cơ thể bị phù nề, người lúc nào cũng mệt mỏi, không thở được, nhưng anh vẫn cố gắng đi biển. Cho đến tận năm 2016, khi sức khỏe của anh quá suy sụp, gia đình đưa anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) khám và bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh suy thận đã chuyển sang giai đoạn cuối, phải lọc thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Nằm viện hơn 10 ngày, anh xin chuyển về Bệnh viện Bà Rịa để được gần nhà, đỡ chi phí điều trị, đi lại. Ngoài suy thận, anh còn mắc bệnh tim, cao huyết áp. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột của cả gia đình, giờ đây anh trở thành gánh nặng.

Không chỉ có anh mà con trai lớn Nguyễn Thanh Hoài Nam cũng đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Trong ngôi nhà tình thương vừa được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình năm 2019, cháu Nguyễn Thanh Hoài Nam đang nằm trên chiếc giường xếp được đặt gọn một góc nhà. Khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi, làn da vàng vọt vì bệnh hiểm nghèo hành hạ, chị Nga đỡ con dậy, cố gắng đút cho con từng ngụm nước nhỏ.

Chị Nga buồn bã nói: “Mấy tháng trước, buổi trưa đi học về, cháu than đau bụng rồi ngất xỉu, gia đình đưa lên Bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm đường túi mật, phù nề túi mật và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng II (TP.Hồ Chí Minh). Tại đây, bác sĩ cho biết, ngoài các bệnh về túi mật, cháu còn mắc phải hội chứng rối loạn chuyển hóa đồng (wilson), là một căn bệnh hiếm gặp và đột biến gen phải điều trị lâu dài và tiên lượng xấu về tiến triển bệnh”.

“Giá như tôi có thể gánh bớt những đau đớn, bệnh tật cho con để nó được khỏe mạnh, an tâm học hành như các bạn bè cùng trang lứa”, chị Nga nghẹn ngào.

Những ngày ở bệnh viện, gia đình chị phải vay mượn, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để trang trải số tiền hơn 40 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh. Chỉ mới mấy tháng phát bệnh nhưng Nam đã rất tiều tụy, thường xuyên mệt mỏi, ăn uống đều phải kiêng cữ ngặt nghèo theo chỉ dẫn của bác sĩ. Đều đặn 2 tuần, chị Nga lại đưa con lên bệnh viện tái khám, mỗi lần chi phí khoảng 7 triệu đồng tiền thuốc men do là thuốc đặc trị, nằm ngoài danh mục BHYT. Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Hoài Nam vẫn rất ham học, hiện Nam đang là HS lớp 7 Trường THCS Lộc An (xã Lộc An).

“Mỗi ngày trôi qua, tôi lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho chồng và con, còn lo cho các con được học hành…”, chị Nga tâm tư.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Trưởng ấp An Hòa, xã Lộc An cho biết: “Gia đình chị Nga thuộc diện hộ cận nghèo chuẩn tỉnh. Hiện tại, cả gia đình chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi 50.000-70.000 đồng từ việc đổi nước bình tại nhà, không đủ trang trải cuộc sống và khám chữa bệnh. Hàng năm, chính quyền địa phương đều có các phần quà gửi tặng đến gia đình, thế nhưng không đáng là bao. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ gia đình chị Nga”.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, bạn đọc gửi đến Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa- Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Vũng Tàu). Điện thoại: 02543.533.533 - 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, hoặc trực tiếp đến nhà của gia đình tại địa chỉ: ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (gần chợ Lộc An), điện thoại: 0352.612.650.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).



Bài, ảnh: MAI NGỌC