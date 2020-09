Cộng đồng tự quản, khu dân cư yên bình

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay được áp dụng đã góp phần bảo đảm ANTT, đem lại sự bình yên cho các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

An ninh trật tự tại thị trấn Đất Đỏ ngày càng tốt hơn nhờ sự chung tay của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong ảnh: Công an huyện Đất Đỏ hướng dẫn người dân cài đặt mô hình “Kết nối toàn dân-bình yên cuộc sống” trên Zalo.

Mô hình Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống” của Công an huyện Đất Đỏ đã phát huy những thế mạnh, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm. Dù mới được triển khai từ tháng 5/2020, nhưng trên địa bàn huyện đã thành lập được 36 nhóm Zalo trên tổng số 40 ấp, khu phố để kết nối đến gần 1.000 hộ dân (mỗi hộ dân có ít nhất 1 người tham gia nhóm Zalo) và 1 nhóm Zalo kết nối các cơ quan, DN trên địa bàn huyện. Thông qua mô hình, lực lượng công an huyện, xã, thị trấn đã tiếp nhận hàng chục tin, hình liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, nhiều tin báo có giá trị, góp phần truy xét, truy tìm tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh trật tự, hỗ trợ tìm kiếm người thân đi lạc, trao trả nhiều giấy tờ, hàng hóa bị thất lạc cho người dân.

Mới đây, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3/9, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tiệm tạp hóa của bà Trần Thị M. (ấp Cây Cám, xã Láng Dài) xảy ra vụ trộm cắp xe máy. Khi người dân phát hiện truy đuổi nhưng đối tượng đã tẩu thoát. Sau khi trích xuất camera công an đã đưa thông tin đối tượng nghi vấn lên nhóm Zalo “Kết nối toàn dân-bình yên cuộc sống”. Đến 23 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện gần KCN Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ nên điện báo cơ quan công an. Ngay lập tức, lực lượng công an cùng bảo vệ dân phố đến mời đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Bùi Quốc Quân (SN 1982, trú tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) và thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết, công an huyện đã xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả, đồng thời bảo mật đối với nội dung thông tin, người cung cấp thông tin. Những thông tin được chia sẻ phải là những thông tin liên quan đến ANTT, chỉ được đưa vào giờ hành chính trừ những trường hợp cấp bách. Những trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc loại khỏi nhóm. “Từ khi mô hình được đưa vào hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng đã được đẩy mạnh, ý thức của người dân được nâng cao. Người dân tham gia nhóm đã có ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Những hộ gia đình tham gia nhóm cho đến nay chưa để xảy ra tình trạng mất trộm nào. Đó mới chính là hiệu quả mà chúng tôi mong muốn khi triển khai mô hình này”, Thượng tá Võ Tài Quốc nói.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ cho biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại các địa bàn khu dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có 40 mô hình về bảo đảm ANTT hiệu quả với gần 400 đơn vị thực hiện, thu hút hàng ngàn thành viên tham gia. Trong đó, các mô hình như: Zalo “Kết nối toàn dân - bình yên cuộc sống”; “Phòng, chống tệ nạn xã hội”; “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”; “Camera an ninh”; “Tiếng kẻng an ninh”; “Sống tốt đời đẹp đạo”... có sự tham gia của người dân cùng chung tay với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm… “Các mô hình tự quản đã làm chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an các địa phương hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm; cùng tham gia truy bắt, vận động nhiều đối tượng vi phạm pháp luật giúp cơ quan công an điều tra khám phá các vụ án, góp phần mang lại sự bình yên cho mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Lý Xuân Cường nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN