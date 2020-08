Thí sinh nhẹ nhõm sau ngày thi đầu tiên

BÀ TRẦN THỊ NGỌC CHÂU, GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT Ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc Ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có bất cứ TS hay cán bộ làm công tác thi nào vi phạm quy chế thi. Buổi sáng, có 11.318 lượt TS dự thi trên tổng số 11.346 lượt TS đăng ký (đạt tỷ lệ 99,75%). Buổi chiều, có 11.405 lượt TS dự thi trên tổng số 11.443 TS lượt đăng ký (đạt 99,67%). TS vắng mặt do TS không đủ điều kiện dự thi, rút hồ sơ, xét tuyển thẳng… Đặc biệt, có 1 TS dự thi tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ) bị tai nạn nên không thể dự thi; 1 TS dự thi tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) không dự thi do bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Hai trường hợp này sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp nếu đủ điều kiện. Tính đến sáng 9/8, toàn tỉnh có 1 TS phải dự thi đợt 2. Đây là TS tự do, thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. TS đã tham dự hội thao tại TP. Đà Nẵng và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 21/7 tại Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ. TS đã cách ly hơn 14 ngày và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi-rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, do TS vẫn còn hiện tượng ho, sốt nên để bảo đảm sự an toàn của kỳ thi, phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh đã quyết định cho TS thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2.