Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 24/7, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm 2020 tỉnh BR-VT có 11.480 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh có 21 điểm thi. Đa số các điểm thi đặt tại các trường THPT ở trung tâm của 8 huyện, thành phố, thị xã nên thuận lợi cho TS cũng như công tác tổ chức thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Hội đồng thi của tỉnh đã thành lập Ban sao in đề thi đặt tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, dự kiến gồm 16 cán cán bộ, GV tham gia sao in đề thi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn tất theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị đầy đủ kinh phí, phương tiện, thiết bị, máy móc phục vụ công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi trắc nghiệm; phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch cung cấp điện, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn tuyệt đối theo đúng Quy chế.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thứ trưởng yêu cầu Sở GD-ĐT lựa chọn cán bộ làm công tác thi có phẩm chất chính trị, đạo đức, kinh nghiệm, năng lực, được tập huấn đầy đủ nghiệp vụ; bố trí cán bộ dự phòng để ứng phó với những tình huống phát sinh. Đồng thời, Sở GD-ĐT rà soát kỹ công tác đăng ký dự thi, không để xảy ra sai sót, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại 21 điểm thi. BCĐ thi của tỉnh cần có phương án cụ thể ứng phó với dịch bệnh COVID-19, bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI