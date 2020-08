Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

*1 thí sinh dự thi đợt 2 do có yếu tố dịch tễ

Sáng 9/8, tại 21 điểm thi trên địa bàn tỉnh, khoảng 11.400 thí sinh (TS) đã dự thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT năm 2020, thời gian làm bài là 120 phút. Chiều cùng ngày, TS dự thi môn Toán, thời gian 90 phút. Ngày 10/8, TS tiếp tục thi các bài thi tổ hợp và bài thi Ngoại ngữ.

Cán bộ phụ trách điểm thi gọi TS gần đến giờ thi nhưng chưa có mặt tại điểm thi Trường THPT Châu Thành.

Tình nguyện viên phát nước uống miễn phí cho phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Châu Thành.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn tại điểm thi Trường THPT Châu Thành.

TS rửa tay sát khuẩn trước khi làm phòng thi tại điểm thi Trường THPT Châu Thành.

Tình nguyện viên giúp TS rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức.

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho TS tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu).

TS tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) xem thông tin số báo danh, phòng thi tại bản tin.

Tham dự kỳ thi năm nay, TS phải khai báo y tế, tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển, lịch sử tiếp xúc theo quy định, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi, thường xuyên rửa tay khi ra vào phòng thi; đồng thời đeo khẩu trang khi đến và rời khỏi điểm thi, trong thời gian ở tại điểm thi, bước vào phòng thi (trước khi bắt đầu làm bài và sau khi hoàn thành bài thi).

Cán bộ coi thi rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm nhiệm tại điểm thi Trường THPT Châu Thành.

Kỳ thi có 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Châu Thành.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, tính đến sáng 9/8, toàn tỉnh có 1 TS phải dự thi đợt 2. Đây là TS tự do, thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh. TS này đã tham dự hội thao tại TP. Đà Nẵng và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 21/7 tại Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ. “TS đã cách ly qua 14 ngày và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, do TS vẫn còn hiện tượng ho, sốt nên để bảo đảm sự an toàn của kỳ thi, phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19, BCĐ của tỉnh đã quyết định cho TS thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2”, bà Châu nhấn mạnh.

Cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) kiểm tra thông tin cá nhân TS trước khi vào phòng thi.

Các TS chuẩn bị thi môn Ngữ văn tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do TS tự chọn. TS đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp (thí sinh tự do) tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ