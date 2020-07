Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các Mẹ VNAH và người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020), sáng 24/7, các Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

* Đoàn do ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các cá nhân tại TP.Vũng Tàu, gồm: Anh hùng LLVTND Đặng Công Hậu (Phường 7), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đận (Phường 9), ông Trần Kim Du (thương binh 1/4, ngụ tại Phường 8), bà Bùi Thị Két (mẹ liệt sĩ, ngụ tại phường Nguyễn An Ninh) và ông Trần Văn Thông (thương binh 1/4, ngụ tại Phường Rạch Dừa).

Ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đận (Phường 9, TP.Vũng Tàu).

* Đoàn do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các cá nhân tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), gồm: Mẹ VNAH Dương Thị Giác, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Năm, bà Hoàng Thị Đậm (bệnh binh 2/3) và bà Phạm Thị Cẩn (bệnh binh 2/3).

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho bà Hoàng Thị Đậm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: MINH THANH

* Đoàn do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các cá nhân tại huyện Long Điền, gồm: Mẹ VNAH Phan Thị Khương (xã An Ngãi), bà Nguyễn Thị Lẹ (bị địch bắt, tù đày, ngụ tại xã An Nhứt), bà Nguyễn Thị Duy (mẹ liệt sĩ, ngụ tại xã Tam Phước), ông Đỗ Mạnh Đa (bệnh binh 2/3, ngụ tại xã An Ngãi), ông Trần Duyên (thương binh 2/4, ngụ tại TT.Long Điền).

Ông Trần Văn Lợi, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà ông Đỗ Mạnh Đa (xã An Ngãi, huyện Long Điền). Ảnh: TRÚC GIANG

* Đoàn do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các cá nhân trên địa bàn xã Long Phước, TP. Bà Rịa gồm: Mẹ VNAH Hồ Thị Tam, ông Trần Văn Long (thương binh 1/4) và ông Dương Thanh Tòng (bệnh binh 1/3).

Ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Thăm và tặng quà cho ông Dương Thanh Tòng (xã Long Phước, TP.Bà Rịa). Ảnh: MINH TÂM

* Đoàn do ông Đoàn Văn Hai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm các cá nhân tại huyện huyện Châu Đức, gồm: Mẹ VNAH Hứa Thị Sắc (xã Kim Long), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nghiệp (xã Láng Lớn), ông Lê Xuân Nhã (thương binh 1/4, ngụ tại xã Bình Ba) và bà Đặng Thị Không (vợ liệt sĩ, ngụ tại xã Xà Bang).

Ông Đoàn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng quà ông Lê Văn Nhã (ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Ảnh: VĂN ANH

* Đoàn do bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các cá nhân ở xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, gồm: Mẹ VNAH Trần Thị Đường (ấp Đông), Mẹ VNAH Võ Thị Huê (ấp Nam) và ông Trần Minh Quốc (thương binh 1/4, ngụ tại ấp Nam).

Bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho Mẹ VNAH Trần Thị Đường (ấp Đông, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). Ảnh: KIM HỒNG

* Đoàn do bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các cá nhân tại thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) gồm: Mẹ VNAH Võ Thị Vĩ, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phúc, ông Phạm Văn Tám (bệnh binh 2/3), ông Nguyễn Minh Sơn (thương binh 4/4) và ông Phạm Thanh Dũng (thương binh 4/4).

Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH thăm và tặng quà Mẹ VNAH Võ Thị Vĩ (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ). Ảnh: KHÁNH CHI

Tại mỗi điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Các Mẹ VNAH, gia đình chính sách và người có công luôn mãi là tấm gương sáng để các thế hệ học tập, soi theo. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng mỗi cá nhân một phần quà trị giá 3,5 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ