Đề thi vừa sức, không khó để đạt điểm cao

Dự kiến ngày 28/7 công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Kỳ thi tuyển sinh THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, đó là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc hoàn thành chương trình năm học cũng như công tác ôn tập của HS gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án thi tuyển sinh lớp 10 khác với mọi năm. Thay vì tổ chức hai kỳ thi: thi tuyển sinh lớp 10 và thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn riêng biệt thì chỉ tổ chức 1 kỳ thi chung cho tất cả HS, riêng HS đăng ký dự thi THPT chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên. Kỳ thi năm nay đã diễn ra thành công, tốt đẹp, không có TS hay cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Toàn tỉnh không có sự việc nào đáng tiếc xảy ra, an toàn giao thông được bảo đảm. Để có được kết quả này, Sở GD-ĐT đã chuẩn bị phương án thi rất chu đáo, thành lập BCĐ thi từng huyện, thị xã, thành phố, và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, huy động gần 100 chiến sĩ tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi và huy động 1.825 cán bộ làm công tác coi thi. Ngành giáo dục đã áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT trong công tác coi thi, với điểm nổi bật là bốc thăm phương án đánh số báo danh, bốc thăm phương án cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và tất cả các phòng chứa đề bài thi đều có gắn camera giám sát 24/24 với lực lượng công an, thanh tra túc trực. Hiện nay, công tác thu bài đã hoàn tất. Sở GD-ĐT sẽ tập trung bài thi và chia về 3 điểm chấm thi trên địa bàn tỉnh, bảo đảm cán bộ chấm thi không chấm bài của HS địa phương mình. Về công tác chấm thi, Sở điều động khoảng 800 GV chấm thi trong 4 ngày. Dự kiến, ngày 28/7 sẽ có kết quả và công bố cho TS. Sau kỳ thi năm nay, Sở GD-ĐT sẽ rút kinh nghiệm các khâu như in sao đề thi sao cho chặt chẽ chính xác, khâu giao nhận đề thi cũng như khâu lập danh sách TS dự thi… để ít sai sót nhất, bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi ngày càng được thực hiện tốt hơn. (Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng,

Sở GD-ĐT)