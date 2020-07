Tuổi trẻ với hành trình tri ân người có công

Tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công (NCC); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCC; dâng hương viếng đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ; dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho đối tượng chính sách... là những việc làm của các ĐVTN thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập dân tộc.

ĐVTN xã Kim Long, huyện Châu Đức làm 300 hoa đăng chuẩn bị cho lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27/7.

VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Sáng 14/7, ngôi nhà của Mẹ La Thị Biên (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) như vui hơn, rộn ràng hơn khi các ĐVTN đến thăm. Sau phút thăm hỏi ban đầu, hơn 10 ĐVTN Công an tỉnh và xã Nghĩa Thành phân công nhau mỗi người một việc. Nhóm quét dọn, lau chùi căn nhà, nhóm sơn lại cánh cổng, nhóm ra chợ mua thực phẩm về nấu bữa trưa cho Mẹ.

Mẹ Biên năm nay đã 92 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Thấy các ĐVTN hăng hái làm việc, trò chuyện sôi nổi, Mẹ Biên cũng vui lây. Sau khi cánh cổng nhà Mẹ đã được sơn mới, căn nhà được quét dọn sạch sẽ, cũng là lúc bữa trưa được dọn lên. Mâm cơm có thịt luộc, rau sống, canh cua, tàu hũ, trứng chiên... nóng hổi khiến ai cũng thấy ngon miệng. Mẹ Biên vui chuyện, kể về thời tuổi trẻ tham gia cách mạng. Xúc động trước những tình cảm của các ĐVTN, Mẹ Biên nói: “Hàng năm, các dịp lễ, Tết, Mẹ đều được các con, cháu đến thăm. Mẹ rất vui vì luôn được nhớ tới. Đó là nguồn động viên để Mẹ sống vui, sống khỏe”.

ĐVTN ra quân lau dọn, chỉnh trang tại Bia tưởng niệm Anh hùng LLVTND Châu Văn Biếc tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Công an tỉnh cho biết, hàng năm, ĐVTN Công an tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người có công nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Năm nay, các ĐVTN tự tay nấu cơm, rồi cùng ăn với Mẹ VNAH, vừa tình cảm lại vừa ý nghĩa. Trong “hành trình tri ân” năm 2020, ĐVTN Công an tỉnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, như: sơn, sửa 16 căn nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách với tổng kinh phí 158 triệu đồng; giao lưu, thăm, tặng quà 58 thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất; tổ chức nói chuyện truyền thống, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Liên huyện Long Điền - Đất Đỏ tối 24/7...

Ngày 19/7, Huyện Đoàn Đất Đỏ phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Mỹ và thị trấn Đất Đỏ. Tại mỗi điểm đến, đoàn đã thăm hỏi, động viên sức khỏe các đối tượng chính sách, đồng thời tặng quà gồm gạo, sữa, nhu yếu phẩm và tiền mặt (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình. Hoạt động này thể hiện sự tri ân của lực lượng ĐVTN nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

DẤU ẤN ĐẸP

Ngoài các hoạt động thăm, tặng quà được triển khai đồng loạt từ ngày 10 đến 27/7 dành cho đối tượng chính sách, các cơ sở Đoàn còn lập kế hoạch thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa khác. Suốt 1 tuần qua, 40 ĐVTN của xã Kim Long đã cùng làm 300 hoa đăng chuẩn bị cho buổi lễ thắp nến tri ân tại tượng đài chiến thắng Bình Giã. Đây là năm thứ 4 ĐVTN trong xã mua giấy và tự tay làm những bông hoa đẹp, trang trọng để dâng lên các anh hùng liệt sĩ.

Ngoài ra, trong “Tuần lễ hành trình tri ân”, diễn ra từ ngày 22 đến 28/7, Xã Đoàn còn tổ chức chỉnh trang, dọn dẹp, trồng hoa tại Bia tưởng niệm TNXP tỉnh (thôn Quảng Long); dâng hương nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức họp mặt ngày truyền thống lực lượng TNXP; phối hợp các đơn vị khác thăm, tặng quà gia đình chính sách...

Tại các địa phương khác, ĐVTN cũng ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng; tổ chức nói chuyện truyền thống...

Thương binh Đoàn Trọng Ngôn (khu phố Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ) rất xúc động khi nhận phần quà của các ĐVTN. “Gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và lực lượng ĐVTN khiến tôi luôn cảm thấy ấm lòng. Vào các ngày nghỉ, nhiều cháu còn đến phụ chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện và động viên vợ chồng tôi”, ông Ngôn nói.

Anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các phần việc cụ thể như: Vệ sinh, chỉnh trang đền thờ, đài liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; sửa nhà, sửa điện cho các hộ gia đình chính sách; khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách; tham quan về nguồn tại các di tích lịch sử...

Đây vừa là hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh cho nền độc lập của dân tộc, tự do của đất nước; đồng thời là dịp để tuổi trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, qua đó góp phần xây dựng và nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc trong mỗi người.

Ước tính, năm nay, có hơn 30 ngàn lượt ĐVTN tham gia, tổ chức các hoạt động tri ân: khám bệnh, phát thuốc cho đối tượng chính sách; dọn vệ sinh đền thờ, đài thờ, nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức đoàn thăm, tặng quà; dâng hương, thắp nến tại tất cả các đền thờ, đài thờ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh...

