Thai phụ nên cẩn trọng với thận ứ nước nhiễm khuẩn

Cần có sự phối hợp của bác sĩ niệu khoa và sản khoa Thận ứ nước nhiễm khuẩn thai kỳ là một tình trạng cấp cứu nên thai phụ sẽ được nhập viện để điều trị và theo dõi sức khỏe mẹ và thai nhi. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ niệu khoa và sản phụ khoa. Theo ThS.BS Phan Mạnh Linh, Khoa Lọc máu - Nội thận, Bệnh viện Bình Dân TP.Hồ Chí Minh, điều trị thận ứ nước nhiễm khuẩn thai kỳ đòi hỏi phải cân nhắc khi lựa chọn phương tiện chẩn đoán, cân nhắc dùng thuốc và phẫu thuật để vừa bảo đảm điều trị tốt cho người mẹ, vừa an toàn cho sự phát triển của thai nhi. Khi được xác định là thận ứ nước nhiễm khuẩn, thai phụ sẽ được tiêm kháng sinh và dùng thuốc giảm đau trong khoảng 5 ngày. Sau đó, có thể chuyển sang dùng kháng sinh đường uống nếu tình trạng nhiễm khuẩn đáp ứng tốt. Nếu trong quá trình điều trị bằng thuốc mà tình trạng nhiễm khuẩn không giảm, bác sĩ sẽ đặt ống thông JJ để giúp giải quyết bế tắc đường tiết niệu. Trước can thiệp đặt thông JJ, các bác sĩ niệu khoa luôn có hội chẩn với các bác sĩ phụ sản để đánh giá nguy cơ trên thai, loại trừ nguy cơ chuyển dạ sớm, sinh non. Thông JJ là một ống rỗng bằng chất dẻo được đặt vào niệu quản để lưu thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang, nhờ đó thận không bị ứ nước nữa. Kỹ thuật này được bác sĩ tiết niệu thực hiện trong phòng phẫu thuật. Ống thông JJ sẽ được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh sau khi sinh 1 tháng. Thai phụ được theo dõi, làm các xét nghiệm và siêu âm kiểm tra trong suốt quá trình nằm viện khoảng 7-14 ngày. Sau khi tái khám, người bệnh được bác sĩ tiết niệu theo dõi mỗi tháng cho đến khi sinh để kiểm tra tình trạng đường tiết niệu. ThS.BS Phan Mạnh Linh chia sẻ thêm: Nhiều trường hợp thai phụ bị thận ứ nước nhiễm khuẩn, người nhà và người bệnh thường lo lắng, căng thẳng quá mức do sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, bên cạnh việc điều trị thì việc trấn an và chăm sóc phù hợp cho thai phụ cũng rất quan trọng. Khi thai phụ bị thận ứ nước một bên thì nên nằm nghiêng sang bên ngược lại để cảm thấy dễ chịu hơn, tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp sớm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn trên thận ứ nước.