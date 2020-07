Nhiều thỏa ước có lợi cho người lao động

Ngày 10/7, Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và an toàn vệ sinh lao động (LĐLĐ tỉnh) giám sát tại Công ty TNHH Quốc tế Việt An (Cụm CN-TTCN, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ).

Ông Nguyễn Trung Ngạn (bên phải), Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Quốc tế Việt An.

Công ty TNHH Quốc tế Việt An chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. DN có 540 lao động, trong đó có 432 lao động nữ. Công ty có nhiều nội dung thương lượng tập thể có lợi hơn cho người lao động so với Luật Lao động được ghi trong thỏa ước lao động tập thể như: Tiền lương làm thêm giờ ban đêm được chi trả thêm 30% lương của giờ làm việc bình thường; tiền thưởng thực hiện nội quy lao động, tiền khuyến khích năng suất cao trong công việc; bồi dưỡng sữa hàng ngày cho lao động làm việc có môi trường độc hại…

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn giám sát ghi nhận khu vực sản xuất được bố trí gọn gàng; các máy móc được nối đất chống rò điện; đa số người lao động sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân tuy nhiên một số người lao động chưa đeo khẩu trang khi làm việc.

