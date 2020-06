Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ là một trong những định hướng mục tiêu

Tiểu ban Giáo dục phổ thông của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực vừa tổ chức phiên họp với chủ đề “Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông trong chiến lược giáo dục giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045”.

Sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, giáo dục Việt Nam đã đạt những thành tựu quan trọng, chất lượng giáo dục được cải thiện, một số mục tiêu trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn này đã đạt và vượt chỉ tiêu. Đến năm học 2019-2020, tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi cấp TH là 99,35%; cấp THCS là 96%. Tỷ lệ GV đạt chuẩn và trên chuẩn đối với khối MN 97,6%, TH 99,8%, THCS 99,1%, THPT 99,7%... Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non vượt 12% so với chỉ tiêu; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên đạt 98,92% năm 2020 (vượt 0,92% so với chỉ tiêu)…

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, thời gian tới, ngành sẽ rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ GV và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Đồng thời, ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

HOÀNG DƯƠNG