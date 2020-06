Triển khai mô hình "Kết nối toàn dân - bình yên cuộc sống"

Ngày 10/6, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đơn vị này đã thiết lập được 36 nhóm Zalo tại các ấp, khu phố trên địa bàn huyện để kết nối với gần 1.000 hộ dân (mỗi hộ dân có ít nhất 1 người tham gia nhóm Zalo) và 1 nhóm kết nối các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công an huyện Đất Đỏ hướng dẫn người dân tham gia mô hình trên Zalo.

Đây là mô hình “Kết nối toàn dân - bình yên cuộc sống” thông qua việc thiết lập nhiều nhóm Zalo được lực lượng công an huyện triển khai từ tháng 5/2020. Mục đích của mô hình là triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên không gian mạng để cập nhật các thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, ANTT, thủ đoạn của các loại tội phạm… đến người dân một cách chính xác và nhanh nhất. Bên cạnh đó, đây là kênh để người dân thông báo về tình hình ANTT tại cơ sở để lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời góp phần bảo đảm ANTT chung.

Sau một tháng triển khai mô hình, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 18 tin liên quan đến an ninh trật tự.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN