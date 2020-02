Thực phẩm tăng đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa Corona

Nhiều loại thực phẩm có thể giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa Corona. Do đó, trong thời điểm dịch bệnh lây lan, mỗi người cần bổ sung, cung cấp thêm những thực phẩm dưới đây vào bữa ăn của mình.

Bổ sung các loại trái cây họ cam, quýt, chanh, bưởi: Vitamin C là chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể bởi dưỡng chất này giúp làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh... là những nguồn rất giàu vitamin C.

Bông cải xanh (súp lơ): Là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm: vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác. Đây là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe, có thể đưa vào chế độ ăn mỗi ngày.

Tỏi, gừng, nghệ: Là những loại gia vị có tác dụng rất tốt, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống cảm cúm, cảm lạnh.

Cải bó xôi (rau chân vịt): Cải bó xôi nằm trong danh sách các loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng bởi loại rau này không chỉ giàu vitamin C mà còn có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene. Đây là những chất có tác dụng giúp tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, từ đó làm tăng sức đề kháng da.

Ớt chuông đỏ: Ngoài các loại trái cây họ cam quýt, ớt chuông cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào. Thậm chí, lượng vitamin C có trong ớt chuông đỏ nhiều hơn gấp đôi so với lượng vitamin C có trong các loại trái cây họ cam, quýt.

Không những vậy, ớt chuông còn rất giàu beta carotene, một dưỡng chất không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mà còn giúp tăng sức đề kháng tự nhiên của da - lớp áo giáp đặc biệt của cơ thể giúp chống lại các tác nhân gây hại, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh.

Đu đủ: Cũng là một loại trái cây chứa rất nhiều vitamin C. Theo nhiều nghiên cứu, loại trái cây này chứa đến 224% lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày. Ngoài ra, đu đủ còn có chứa papain, một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Các loại thủy hải sản có vỏ (cua, sò, tôm, hàu...): Là nhóm thực phẩm chứa rất nhiều kẽm, là vi chất mà cơ thể chúng ta rất cần để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tối ưu. Dù kẽm rất quan trọng nhưng mỗi ngày chỉ nên bổ sung một lượng vừa phải.

Bên cạnh việc ăn uống các thực phẩm nêu trên, mỗi người còn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà WHO và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo.

