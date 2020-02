Loại bỏ các quan điểm sai lầm về Corona

Những ngày qua, sự lây lan của dịch bệnh Corona đã khiến nhiều người lo lắng. Cùng với đó, nhiều người vẫn còn quan điểm sai lầm về dịch bệnh này gây ra những hoang mang và phòng chống không đúng cách.

Sử dụng khẩu trang và rửa tay bằng xà bông đúng cách là một trong những biện pháp phòng bệnh Corona hiệu quả. Trong ảnh: Khách hàng đeo khẩu trang y tế khi đến khám răng tại Nha khoa Quốc Bình, TP.Vũng Tàu. Ảnh: ĐỨC TIỆN

PHÒNG BỆNH TỐT NHẤT LÀ TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN Y TẾ

Quan điểm sai lầm mà nhiều người đang lan truyền là phải trang bị bảo hộ “từ đầu đến chân” mới phòng tránh được Corona. Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một cô giáo ở Nam Định trong bộ đồ bảo hộ che chắn từ đầu đến chân. Nhiều cư dân mạng bình luận cho rằng đây là cách bảo hộ có phần thái quá nhưng rất tốt trong thời điểm dịch bệnh Corona đang lây lan. Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra bàn tay cô giáo này lại không được che chắn, trong khi đây là bộ phận tiếp xúc cao nhất, dễ lây lan dịch bệnh nhất.

Bên cạnh đó, trên các trang mạng đang đăng tải nhiều thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về số ca nhiễm, tử vong do Corona trong cả nước. Tại BR-VT, một số thông tin sai lệch, tin đồn thất thiệt về ca nghi ngờ nhiễm Corona bị cách ly cũng lan truyền rộng rãi khiến người dân bất an.

Theo bác sĩ Hà Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thay vì hoang mang và tin vào những thông tin đó, người dân nên theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng của trung ương và địa phương, qua các phương tiện truyền thông chính thống; đồng thời tuân thủ tốt các hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế. Mọi người cũng không cần phải trang bị quá nhiều, chỉ cần rửa tay sạch sẽ bằng xà bông, giữ vệ sinh cá nhân và nơi ở; chú ý ho hay hắt hơi vào khăn giấy, khuỷu tay.

TỪ BỎ THÓI QUEN NGUY HIỂM ĐỂ PHÒNG BỆNH CORONA

Trên trang website của Tổ chức Y tế thế giới WHO (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), các bác sĩ đã có những lời khuyên cho người dân từ bỏ những thói quen phòng bệnh không đúng cách. Chẳng hạn, thói quen kéo khẩu trang xuống khi hắt xì của nhiều người đặc biệt nguy hiểm cho người xung quanh, bởi sẽ phát tán virus nhanh hơn. Do đó, khi hắt xì, mọi người cần phải giữ chặt khẩu trang, hoặc sử dụng khăn giấy, khủy tay để che lại. Một thói quen nguy hại nữa là vào phòng đóng kín cửa và bật máy lạnh, điều này sẽ làm cho virus tồn tại lâu hơn trong môi trường. Vì vậy, mọi người cần thường xuyên mở cửa phòng thông thoáng, đón nắng mặt trời để hạn chế virus Corona phát sinh. Khi ở bên ngoài, nhất là những chỗ đông người trở về nhà cần phải rửa tay, chân, mặt bằng xà bông, thay quần áo bỏ vào giặt sạch bằng bột, nước giặt và phơi nắng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên từ bỏ thói quen hôn hít, cưng nựng trẻ nhỏ; sử dụng các thực phẩm sống; thực phẩm bày bán không che đậy; ăn chung, uống chung thức ăn, để phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thời gian qua, mạng xã hội lan truyền một số thông tin về việc sử dụng thuốc hạ sốt Tylenol hay các thực phẩm chức năng có thể ngăn ngừa và điều trị được dịch bệnh Corona. Tuy nhiên, theo WHO, những thông tin này hoàn toàn không có căn cứ, bởi hiện nay trên thế giới chưa có bất kỳ loại vaccin hay thuốc đặc trị nào đối với căn bệnh này. Do đó, mọi người không nên tin bất kỳ lời quảng cáo nào về các loại thuốc có khả năng phòng chống Corona. Để bảo vệ tốt nhất cho bản thân mình trước dịch Corona, mỗi người nên tuân theo những khuyến cáo về cách phòng bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Với trẻ nhỏ, bên cạnh các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cha mẹ cần áp dụng các biện pháp chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho trẻ như giữ trẻ không bị nhiễm lạnh, bổ sung cho trẻ các thực phẩm giàu năng lượng, các thực phẩm giàu vitamin A, bổ sung kẽm, uống các loại nước ép giàu vitamin C tự nhiên như cam, chanh, bưởi…

THIÊN MINH