Đoàn cựu sinh viên Đại học Hongik Hàn Quốc giao lưu với huyện Long Điền

Sáng 3/2, tại Trường TH Chu Văn An, thị trấn Long Hải, UBND huyện Long Điền tổ chức buổi lễ tiếp đón Đoàn cựu SV Trường ĐH Hongik - Hàn Quốc. Đây là lần thứ 11 Đoàn tới thăm và hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại huyện Long Điền. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của huyện.

Đoàn cựu sinh viên Trường ĐH Hongik - Hàn Quốc gồm 29 thành viên, trong đó có 3 cán bộ hướng dẫn và 26 cựu sinh viên. Trong thời gian 2 tuần từ 1/2 đến 13/2, Đoàn sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện như: khám phát thuốc cho người nghèo xã An Ngãi; dạy học và vẽ tranh trên tường tại trường Tiểu học Chu Văn An; thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi tại mái ấm Thi Ân, xã Phước Tỉnh; giao lưu với HS Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh. Ngoài ra, Đoàn còn tham gia một số hoạt động khác như giao lưu văn nghệ với ĐVTN huyện Long Điền, lồng ghép chương trình ủng hộ Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ huyện Long Điền”; giao lưu bóng đá với cán bộ, công chức UBND huyện; tham quan vườn lan, mô hình trồng lúa, ruộng muối, làng nghề bánh tráng tại xã An Ngãi và mô hình trồng nấm bào ngư tại xã Tam Phước.

