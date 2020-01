Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm, chúc Tết 38 tổ chức tôn giáo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 14/1, lãnh đạo huyện Châu Đức đã tổ chức 2 đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà 38 tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức thăm, chúc Tết Giáo xứ Vinh Châu (xã Bình Giã, huyện Châu Đức).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Canh Tý ấm áp, an lành, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Đức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức thăm và chúc Tết Giáo xứ Ngãi Giao (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Dịp này, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn đã tặng mỗi tổ chức tôn giáo 1 phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thái Bình