Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến tăng số chuyến bay dịp Tết

Chiều 13/1, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp Tết Canh Tý 2020, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng trên 3,7 triệu lượt. Ngày cao điểm trước Tết là ngày 22/1/2020 (ngày 28/12 Âm lịch) sẽ có khoảng 965 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Cao điểm sau Tết là ngày 30/1/2020 (ngày 6/1 Âm lịch) với khoảng 954 lượt cất hạ cánh. So với Tết 2019, số lượt cất hạ cánh tăng đến 56 lượt, tăng kỷ lục từ trước đến nay.

Để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có sự đầu tư hạ tầng đồng bộ. Tại khu vực nhà ga quốc nội, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam -Vietnam Airlines đã lắp đặt thêm 10 kiosk check-in (quầy tự phục vụ) tại sảnh A để tăng năng lực phục vụ hành khách, giảm ùn tắc ở khu vực xếp hàng làm thủ tục.

Hiện có tổng cộng 50 máy làm thủ tục tự động tại khu vực ga quốc nội của các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air, tăng 10 máy so với Tết 2019.

Sân bay đã bổ sung, điều chỉnh các điểm an ninh soi chiếu nhằm tăng thêm 20% năng lực soi chiếu hành khách so với năm 2019. Hệ thống sân đậu máy bay cũng được khai thác tổng cộng 86 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm (bao gồm sử dụng 6 vị trí đỗ quân sự), tăng 14 vị trí đỗ so với Tết năm 2019.

QUANG TOÀN