TP. Bà Rịa: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

12 tiêu chí Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Đẩy mạnh phát triển y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của người dân cả thể chất và tinh thần; Phát triển mạnh giáo dục và đào tạo; Tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tạo dựng được môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện cho người dân, kiểm soát các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; Thực hiện tốt công tác chăm lo nhà ở, nhất là nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công; Triển khai tốt việc thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em; Đẩy mạnh việc quan tâm chăm lo cho những đối tượng yếu thế; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho người dân, phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao trong nhà trường và trên địa bàn dân cư; Phát huy tinh thần, trách nhiệm của CBCC, tạo điều kiện và cơ hội cho người dân phát huy được năng lực, kinh nghiệm, sáng tạo để phục vụ xã hội, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước; Xây dựng đội ngũ CB-CC-VC tinh gọn, có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn, tận tâm, tận tụy, có trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân; Tiếp tục tạo cơ hội và điều kiện để người dân tham gia giao lưu, trao đổi với người dân các nước trong khu vực và toàn cầu, có chính sách nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên và các doanh nghiệp trên địa bàn; Đảm bảo sự an toàn cho người dân, giữ vững An ninh chính trị- Trật tự an toàn xã hội.