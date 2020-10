Quyên góp hơn 500 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Sáng 23/10, Ban giám đốc Công an tỉnh đã phát động các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân 4 tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ các tỉnh miền Trung.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể CBCS chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an và đồng bào các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung ngay sau khi phát động.

Ngay sau lễ phát động, Ban giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương/người. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động kêu gọi ủng hộ quần áo ấm, đồ dùng thiết yếu, sách vở và đồ dùng học tập…

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các địa phương đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng ngay trong sáng 23/10.

Chỉ trong sáng 23/10, Công an tỉnh đã quyên góp được 520 triệu đồng, số tiền này được chuyển đến bà con vùng lũ lụt thông qua Công an các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh (mỗi tỉnh 100 triệu đồng), gia đình Đại úy Trương Văn Thắng (cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ (số tiền 20 triệu đồng) và UBMTTQ Việt Nam tỉnh (100 triệu đồng).

Các lực lượng Công an tỉnh sắp xếp hàng hóa, quần áo, các vật dụng thiết yếu để chuyển đến đồng bào miền Trung.

Hội phụ nữ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh cũng đã tổ chức quyên góp được hơn 10 tấn quần áo, chăn màn, hàng trăm thùng sữa, mì gói và gần 100 triệu đồng tiền mặt.

Tin, ảnh: DIỆU LINH