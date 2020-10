Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch

Sáng 21/10, BCH Đảng bộ huyện Châu Đức khóa VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đạt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.957 tỷ đồng, đạt 67,11% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 3.309 tỷ đồng, đạt 74,7% so với kế hoạch, tăng 9,14% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 4.522 tỷ đồng, đạt 69,79% so với kế hoạch, tăng 5,14% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn là 294,350 tỷ đồng, đạt 118,82% dự toán và tăng 63,93% so với cùng kỳ; 63 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN; 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 57,14%, xã Suối Nghệ được công nhận đạt xã NTM nâng cao năm 2019; 2 xã Bình Ba và Xà Bang đang hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Trong 3 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ huyện tập trung phát triển nông nghiệp, đặc biệt là NNƯDCNC; bảo đảm cuộc sống, thu nhập của người nông dân; tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Huyện ủy Châu Đức đã tặng Giấy khen cho 29 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2020 và tiêu biểu qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu.

THANH BÌNH