Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an TP. Bà Rịa tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; Tiếp tục đổi mới nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Xây dựng lực lượng Công an thành phố bản lĩnh, nhân văn vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.