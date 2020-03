Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thị sát môi trường tại một số địa bàn trọng điểm

Sáng 20/3, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thị sát tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thị sát tình hình ô nhiễm môi trường khu vực kênh Rạch Bà (TP. Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu báo cáo về tình trạng sụt lún, ô nhiễm tại khu dự án nhà ở Đại An.

Theo đó, đoàn đã trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình môi trường tại các khu vực trọng điểm như: Khu Đại An, kênh Rạch Bà, các cơ sở chế biến hải sản phường 12, Trường MN Cỏ May (TP. Vũng Tàu); CCN chế biến hải sản xã Lộc An (huyện Đất Đỏ)... Đây là những điểm ô nhiễm nguồn nước, rác thải, khí thải, nước thải, khói bụi.

Đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình ô nhiễm tại khu vực Trường MN Cỏ May (phường 12, TP. Vũng Tàu).

Tại buổi thị sát, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận thực tế và nghe các cơ quan chức năng, lãnh đạo địa phương báo cáo thực trạng, giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Hiện trạng ô nhiễm tại kênh Rạch Bà.

Tin, ảnh: QUANG VŨ